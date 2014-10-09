《美债周五展望》公债收益率变动不大，交易商对联储会议记录后的升势获利了结

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文但内容未有调整)

* 收益率从日低反弹

* 上周美国初请失业金人数减少

* 美国发售130亿美元30年期公债，需求平平

路透纽约10月9日 - 美国公债收益率周四变动不大，此前交易商对昨日美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新货币政策会议记录后的价格升势获利了结。会议记录显示美联储可能维持较低利率更长时间。

美联储9月中会议记录显示，联储内部有关是否调整利率指引的意见分歧加大，但一些与会人士希望在宽松政策上宁可失之过于耐心。 长期和指标公债收益率周四稍早降至逾一年低点，之后回稳。

“那些作多及逢低吸纳的投资人正趁目前的升势作一些获利了结。”道明证券利率策略师Richard Gilhooly表示。

他表示，原本因相信美联储对升息会采取更强硬基调而作空公债的交易商，则不愿再度押注。

“他们判断失误，他们不会直接回场，继续作空。”Gilhooly称。他表示，获利了结以及不愿再度作空公债一并令收益率在午后回稳。

美国财政部发售130亿美元30年期公债，需求平平，这是本周610亿美元公债发售的最后一批。今日公债标售的投标倍数为2.40，低于9月的2.67。

分析师表示，近期长债价格上涨导致需求平平。周四稍早，30年期公债收益率触及3.029%的去年5月来最低。

“你实际上是在高位买入，所以这令标售时一些买家不愿参与。”法国农业信贷银行利率衍生品策略师Jonathan Rick表示。

今日美国公布的就业市场数据带动公债收益率从稍早触及的日低回升。美国劳工部公布，上周初请失业金人数降至28.7万，接近2007-09年经济衰退前以来的最低水准。

指标10年期公债 尾盘跌1/32，收益率报2.33%，稍早一度跌至去年6月来最低的2.279%。

30年期长债 跌5/32，收益率由周三尾盘的3.06%升至3.07%。

美国三年期公债 价格大致持平，收益率报0.91%，日低报0.867%，为8月19日来最低。

美国股市周四大幅收低，标普500指数录得4月10日来最大单日百分比跌幅，因持续忧虑全球经济力道，以及担心这对企业盈利的影响。 (完)

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