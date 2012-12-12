《美债周三展望》受欧美财政和经济希望影响公债价格下跌,关注美联储会议结果

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整) * 三年期公债标售得标利率创下纪录低位 * 德国12月ZEW景气判断指数大幅上涨 * 周三美联储料将宣布买入更多公债 路透纽约12月12日 - 美国公债价格周二下跌,在美联储周三结束两日 会议后料将宣布宽松政策前,投资者看到美国政府预算谈判或将达成协议 以及德国经济好转的迹象. 投资者看到为避免美国财政悬崖而加速谈判报导中的进展迹象,尽管 民主党与共和党观点依旧严重分歧. "市场一直担心协议无法达成.目前华盛顿就是猫和老鼠的游戏,但你 希望事态正取得进展."SEI Investments Co固定收益管理部门主管Sean S imko表示. 指标10年期公债 价格跌10/32,收益率报1.652%,为大约两 周的最高水准. 30年期公债 价格下滑26/32,收益率报2.838%,高于周一尾 盘的2.80%. 投资者本周仍将密切关注美联储两日政策会议的结果,市场普遍预计 美联储将出台新一轮债券购买计划. 野村分析师写道,一旦当前的卖短买长措施月底结束,新的措施可能将 生效. "我们预计更多买入美国公债将与卖短买长名义购债(每月450亿美元) 的规模和速度相符,"他们写道. 在周五进行的路透调查中,一半的受访者表示,他们也预计在新一轮购 债行动中,美联储每月将买入450亿美元公债. 德国投资人信心读数意外强劲也驱使投资人投向诸如股市等较高风险 资. 周二德国智库ZEW调查显示,德国12月分析师和投资者信心大幅上升, 受鼓舞人心的美国经济数据支撑,经济景气判断指数自5月以来首次升为正 值.ZEW称,12月经济景气判断指数从11月的负15.7跳升至6.9,远高于路透 调查访问的41位分析师预估的负12. 周二意大利市场市况也较平静.之前意大利总理蒙堤公布他提早离职 的决定,使周一意大利市场惴惴不安. 美国标售的三年期公债需求平平,因创纪录的低收益率可能无法吸引 一些潜在买家,公债标售后二级市场保持稍早的跌势. 美国财政部标售320亿美元三年期公债,得标利率为0.327%,投标倍数 为3.36,低于均值. 此外,财政部将在周三标售210亿美元10年期公债,周四将标售130亿美 元30年期公债.交易商通常在这样的公债标售进行前压低公债价格.(完)