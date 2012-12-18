《美债周二展望》公债价格下滑,因财政谈判有进展令避险买盘减少

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整) * 公债价格下滑,因达成财政协议的可能性增加 * 财政部标售350亿美元两年期公债,需求平平 * 周二财政部将标售350亿美元五年期公债 * 部分国库券利率因需求强劲而转为负值 路透纽约12月17日 - 美国公债价格周一下滑,因投资人对国会将达成协议避免财政危机的 乐观情绪升温,避险公债的需求降低. 美国总统奥巴马和众议院议长贝纳周一在白宫会晤,讨论如何解决"财政悬崖". 周末众议院议长贝纳提议增税,尽管力度仍远不及总统奥巴马希望的水平,但起码这是在12 月31日最后期限前,财政悬崖磋商取得首个实质性进展. "市场普遍预期假期周之前华盛顿将达成某种形式的协议",法国兴业银行(Societe General e) 美国公债交易员Greg Faranello表示. "如果达成协议,我预计至2013年收益率曲线将进一步趋陡."他指出. 指标10年期公债 跌13/32,收益率报1.75%,略低于200日移动均线切入位水准,上 周五尾盘报1.70%. 30年期公债 跌1-1/32,收益率报2.92%,上周五尾盘报2.87%. 投资人为本周新债供应作准备也令公债价格承压. 美国财政部周一标售350亿美元两年期公债,需求平平,得标利率为0.245%,较标售前二级市 场交易水准高约1个基点. 通常包括海外买家的间接投标得标比例降至2008年2月以来最低的17.7%,一级市场交易商得 标比例高达53.9%,为9月来最多. 财政部周二将标售350亿美元五年期公债、周三将标售290亿美元七年期公债、周四还将标 售140亿美元五年期通膨保值债券. 部分美国一个月期国库券利率周一转为负值,因投资人预期保护大额银行账户的交易账户担 保(TAG)计划年底前不会再更新,令需求强劲. 分析师预计计划的到期可能导致数以千亿计的资产转至货币市场基金,这可能令短期国库券 的投资增加. 近几周,年底囤积现金以及对可能出现财政危机的担忧也扶助对国库券的买盘,这令财政部 周一发售的三个月和六个月新券得标利率为约一年最低. 五年期通膨保值债券显示的通胀预期降低,但仍接近近期高位,因投资人预计美联储将容忍 通胀上升,之前美联储表示将进行新的公债购买计划以刺激经济. 美联储上周表示,将维持近零利率直至失业率降至6.5%,只要通胀没有突破2.5%之虞且通胀 预期受控. "美联储推高了通胀的容忍度,这对通膨保值债券有利."瑞信利率策略师Carlos Pro表示. 对通胀可能以更快速度上升的预期可能有助于周四五年期通膨保值债券的标售,尽管走势在 年底前呈现波动,因许多投资人为今年结账. "许多投资人已经结账,他们不希望冒许多风险,"Pro称. 五年期通膨保值债券损盈平衡通胀率周一报2.20%,上周在美联储发布货币政策声明后触及 两个月高位2.22%,美联储声明前报2.18%. 美联储周一在卖短买长操作中买入49亿美元2019-2020年到期公债,按照该计划,美联储本周 每日将买入高达22.5亿美元长债. 美国财政部数据周一还显示,中国和日本在10月都增加了美国公债的持有量. 美国最大的海外债权国中国在10月增持美国公债79亿美元,至1.162万亿美元,日本则在10月 购买了52亿美元,令美国公债持有量增至1.135万亿.(完)