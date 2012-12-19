《美债周四展望》公债价格劲扬,收益率攀升吸引买家回场

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 收益率触及两个月高位后,买家回场

* 财政部标售290亿美元七年期公债,直接投标得标比率创纪录

* 财政部将在周四标售140亿美元五年期通膨保值公债

路透纽约12月19日 - 美国公债收益率周三从两个月高位回落,因收益率攀升吸引买家入市,且今日进行的七年期公债标售获强劲需求.

公债连跌两周,收益率升至自10月以来最高后,买家重返市场,美国联邦储备理事会(FED,美联储)购买长期公债也扶助支撑公债价格.

财政部今日标售290亿美元七年期公债获强劲需求,这是本周990亿美元有票息常规公债标售的最后一批.财政部还将在周四标售140亿美元五年期通膨保值公债.

"总的来说,市场跌势有些过渡,市场一度跌至区间的底部,"CIBC公债交易部主管Tom Tucci表示.

财政部的七年期公债标售再度被直接投标所主导,这些投资者的规模较大,他们能从政府直接购买公债,无需经过交易商.

在今天的标售中,直接投标得标所占比率为23.1%,是有史以来七年期公债标售中的最高占比.交易商购买37%的公债,为2010年12月来最低,非直接投标得标比率为39.9%.

今日标售的得标利率为1.233%,与标售前二级市场收益率一致.

作为卖短买长计划的一部分,美联储今日购买18.9亿美元2016-2042年到期的公债.这也扶助支撑较长期公债.对较低风险资产的年底需求也引发部分买盘.

"较长期公债市场价格偏低,投资者开始回场,买入这些公债,"Wilmington Broad Market Fund的投资组合经理Wilmer Stith表示,"他们试图确保在年底前,不让任何现金闲置."

美联储还将在周四购买15到22.5亿美元2023到2031年到期的公债,周五购买同等规模的2036-2042年到期公债.

投资者继续关注美国'财政悬崖',目前为避免一系列增税减支举措在明年实施的磋商陷入僵局.

如果找到财政悬崖解决方案将可能对经济有利,但对公债不利,与财政悬崖问题的不确定性相关的避险买盘也使公债受益.

10年期公债 价格上扬5/32,收益率报1.80%,低于周二尾盘的1.82%.