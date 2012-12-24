《美债周二展望》公债价格基本持稳,圣诞节前成交量大幅萎缩

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整) * 交易商关注美国财政忧虑 * 美国公债市场提前结束交易,周二休市一天 * 公债价格年底前陷于狭窄区间内 路透纽约12月24日 - 美国多数年期的公债周一基本持稳,但成交清淡;市场继续受助 于避险买盘,因市场担忧美国国会无法在年底前达成协议,避免一系列增税减支举措在明 年初自动开始实施. 市场担忧国会议员的分歧日益扩大,可能无法解决日益逼近的财政危机,这可能严重 拖累美国的经济成长,公债因此受益. 未来数周,财政悬崖磋商的进展预计将主导市场;分析师预计,如果达成协议,多数投 资者的关注点将转向美国经济状况不断好转,公债收益率可能攀升. "所有人都在关注华盛顿,和那里正在发生的情况,"Cantor Fitzgerald的公债策略师 Justin Lederer表示. 美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克在11月表示,如果达成避免财政悬崖的 交易,对美国经济而言,2013年可能是"一个非常好的年景".分析师称,受对财政悬崖忧虑 的影响,指标10年期公债收益率可能跌至较公允价值低多至20个基点的水平. 由于美国总统奥巴马和国会议员离开华盛顿度圣诞假期,预算磋商暂停. 不过,美联储的新购债计划可能限制公债收益率的涨幅.美联储的购债计划旨在压低 长期利率,以刺激经济. 美联储将在周四和周五买入公债,作为卖短买长操作的一部分. 美联储将用直接购债计划来取代卖短买长操作,新计划的购债范围从五年期到30年期 公债不等. 美联储周四将购买多至52.5亿美元2018和2020年到期的公债,周五将购买多至52.5亿 美元的2021-2022年到期的公债. 本周,市场成交预计将保持清淡,因许多投资者已结清今年的账目,且在明年开始前不 愿建立心头寸. 由于没有新的美国经济数据公布,市场缺乏刺激投资者调整头寸的因素. 美国公债市场今日提前至1900 GMT关闭,美国和多数欧洲市场周二将休市.主要亚洲 市场将照常交易. "市场死一般沉寂.仍在工作的交易员试图确保手中的头寸不会因清淡交易而失控,"D RW Trading的市场策略师Lou Brien表示. 根据ICAP提供的数据,公债成交量约为日均水平的五分之一. 指标10年期公债 收平,收益率报1.77%,与上周五基本持平.10年期公债收 益率陷于1.60-1.90%这一夏季末以来的区间内. 30年期公债 回落2/32,收益率报2.94%,上周五收报2.93%.(完)