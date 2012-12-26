《美债周四展望》公债价格上涨,美国财政悬崖大限将至

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 美国财政悬崖大限将至,公债价格受避险买盘提振

* 对美国及时达成预算协议的希望降温

* 圣诞节后交投清淡

* 美联储周四将购买高至52.5亿美元的2018-2020年到期公债

路透纽约12月26日 - 美国公债价格周三在圣诞节后的清淡交投中上涨,因投资人担心增税和减支措施或早至下周就会生效.

除非美国国会能够达成协议避免财政危机,否则明年伊始就会有规模达6,000亿美元的自动增税和减支措施生效,这会殃及经济成长.

周末前,市场对所谓财政悬崖对经济冲击的担忧可能令市场波动性增加,或拖累股市,但令美元和包括美国公债在内的避险资产得益.

法国巴黎银行分析师Bricklin Dwyer表示,"随着越来越近周末,这样的措辞会甚嚣尘上."

如果协议愈发看来不可能达成,市场可能在周一限期前愈发波动.

美国债市周二因圣诞节假期休市一天,周三欧洲多数主要市场仍休市.这令市场成交清淡,根据券商ICAP,成交低于均值约七成.

美国总统奥巴马将在周四早间返回华盛顿,为同国会磋商协议,避免或至少推迟财政悬崖作最后的努力.

交易商已变得灰心,甚至不确定是否能在周一前达成临时协议.

"市场看来对年底前达成全面协议不抱希望了.能指望的就是达成某种临时协议,这样他们就可能在明年年初再做打算."R.W. Pressprich & Co.公债和机构债交易部门主管Larry Milstein表示.

布什时代的减税结束以及政府开支减少预计将殃及消费者支出,并拖累消费者信心.

如果磋商拖到年底限期之后,评等机构可能也会对美国信贷评等采取行动.惠誉和穆迪目前都给予美国AAA的顶级评等,而标普给予美国投资级别第二高的评等,三家机构对美国的评等展望均为负面.

指标10年期公债 升5/32,收益率报1.76%,周一尾盘报1.78%,一周前报1.85%.

30年期公债 升8/32,收益率报2.93%,周一收报2.94%.

如果磋商拖到明年,美国举债上限可能再度受到关注.法国巴黎银行预计,透过暂停投资包括政府雇员退休基金和交易稳定基金等不在资产负债表的投资工具,财政部能够撑到2月底或3月初而不用上调举债上限.

但如果到那是还未达成协议,美国将再度面临需要上调举债上限的状况,否则就有可能造成灾难性的债务违约.

周三数据显示,美国圣诞消费同比增长不到1%,可能是2008年来最差的年底零售季.分析师将令人失望的零售销售归咎于美国民众担心就业、以及如果未能及时达成财政协议,明年可能增税.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)将在周四和周五买入公债,作为卖短买长操作的一部分.

美联储周四将购买多至52.5亿美元2018和2020年到期的公债,周五将购买多至52.5亿美元的2021-2022年到期的公债.