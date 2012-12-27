《美债周五展望》公债价格上扬,因对跌落财政悬崖的忧虑升温

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 参议院民主党领袖里德暗示美国可能跌落财政悬崖

* 美国财长盖特纳称,该国快速逼近债务上限

* 1月到期国库券利率转为负值

路透纽约12月27日 - 美国公债价格周四上扬,受助于避险买盘;之前美国参议院民主党领袖里德暗示可能无法在年底最后期限前达成联邦预算协议,使一系列增税和减支举措在明年初开始实施的可能性增加.

被称为'财政悬崖'的规模达6,000亿美元的增税减支举措将在下周一过后逐步被自动实施,引发市场忧虑这些举措将拖累经济成长,使美国重陷衰退.

参议院民主党领袖里德在谈及可能跌落财政悬崖时称,"看起来我们正在向那里靠近."

投资者抛售股票和其他风险资产,并纷纷买入公债,使明年1月初到期的国库券利率跌至负值区域.

"看起来,这是推升公债价格的因素,"Credit Agricole Corporate & Investment Bank利率策略部全球主管David Keeble表示,"在交投清淡的市况下,不需要太多的消息就能掀起波澜."

午后,美国众议院民主党高级助理证实众议院将在美东时间周日下午6:30复会,次日即12月31日就是达成避免自动增税和减支协议的限期.美国公债价格缩减涨幅,美股从大跌中回升.

但许多分析师表示,及时达成预算妥协的可能性已降低,加之里德发表的悲观讲话,公债市场可能进一步攀升.

"如果看起来将跌落悬崖,且短期内仍无法达成协议,公债价格可能进一步攀升,"TD Securities的利率策略师Richard Gilhooly表示.

指标10年期公债 价格上扬8/32,收益率报1.72%,低于周三尾盘的1.75%.10年期公债收益率周四午后一度低见1.70%,为近两周最低.

30年期公债 价格上扬17/32,收益率报2.89%,低于周三尾盘的2.92%.

将于明年1月上半月到期的国库券的收益率报负0.25-0.5个基点.

成交量较本周稍早水平有所增加,因在圣诞节假期后多数欧洲市场恢复交易,但仍仍远低于平均水平.

对美国可能重陷衰退的不安,盖过了上周初请失业金人口降至四年半低位,和11月新屋销售攀升至2010年4月以来最高等乐观数据产生的影响.不过,消费者信心触及四个月低位.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)周四购买了46.14亿美元的2018-2020年到期的公债,作为其卖短买长操作的一部分.

明年,美联储将通过直接购买5-30年期公债的购债计划,来取代现有的卖短买长操作.

**债务上限**

美国财政部周三晚间表示,如果国会不采取行动,美国将在下周一触及16.4万亿美元的债务上限.

在债务上限问题上政府面临危机,因避免财政悬崖的磋商使该问题复杂化.

美国财长盖特纳在给国会领导人的一份信中写到,为削减政府支出,延迟触及债务上限的时间,财政部将从周五开始暂缓发行州和地方政府债券.

财政部将采取其他举措为政府批准上调债务上限争取时间.

这与2011年8月时的情况如出一辙,当时,白宫和国会就是否上调联邦债务上限的磋商陷入僵局,且对美国可能违约的忧虑升温.

尽管标准普尔下调了美国的最高信贷评级,但在债务上限被上调后不久,公债价格很快从跌势中反弹.(完)

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