美债一周展望: 公债价格连升三日,财政协议疑虑继续发酵

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 指标10年期公债收益率跌至两周低点

* 财政和经济忧虑提振美国公债

* 标普称政府财政悬崖措施陷入僵局不影响美国评等

路透12月28日 - 美国指标公债价格周五连升三日,受避险买盘带动,因投资人对国会达成协议避免可能拖累美国经济重陷衰退的增税减支措施生效的希望降温.

投资人聚焦华盛顿,因美国总统奥巴马和国会领导人在新年达成协议限期前展开最后机会的一轮预算磋商.对在限期前可以达成协议的期望值很低.

年底和月底粉饰账面的买盘也在今年倒数第二个交易日提振公债需求.

"市场不再乐观认为将达成协议,一周前要乐观得多."Guggenheim Partners美国公债交易部门董事总经理Jason Rogan称.

指标10年期公债 升12/32,收益率跌至1.69%,为两周最低,周四尾盘报1.73%.该收益率录得逾七周最大单日跌幅,本周降约8个基点.

对国会将无法在年底前达成协议解决财政危机的担忧预计将在未来几日,或几周都将提振美国公债.

"我认为最有可能出现的情况是我们将跌落财政悬崖,双方就知道作秀."BTG Pactual执行合伙人John Fath称.

许多投资人预计磋商将在周一限期后继续,1月前几周会有某种形式的协议达成.

一些投资人担心议员不太可能就如何削减美国财赤达成广泛的一致,最有可能的结果是在明年年初对一些较小的问题达成协议,然后将一些较大的问题拖到明年晚些时候.

这样的拖延可能也会使评级机构对美国信贷评等采取进一步负面行动的风险增加.

标准普尔周五表示,预计财政悬崖磋商不会影响美国主权评等.但标普称如果共和党和民主党达成短期协议,其不会上调美国负面的评等展望.

去年8月,标普下调美国评等至投资级别第二高后,美国公债上涨,但投资人表示不确定市场会第二次作出类似反应.

惠誉和穆迪均给予美国顶级AAA评等,三大评等机构给予美国的信贷评等展望均为负面.