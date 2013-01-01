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货币新闻 | 2013年 1月 2日 星期三 07:20 BJT

《美债周三展望》市场或将继续关注财政悬崖

(配合美债收盘与美债展望原文12月31日当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)
    * 公债价格收低,因似乎接近达成财政协议
    * 美国10年期公债收益率收盘略低于2011年底,30年期公债收益率上升
    * 美联储将基于新的量化宽松政策在1月买入450亿美元公债

    路透纽约12月31日 - 美国公债价格周一下跌,30年期公债价格跌逾一个大点,因美国国会接近达成协议以
避免"财政悬崖".
    
    过去两周美国公债上涨,因人们担心本周将启动的增税减支行动将损害经济成长.
    
    由于接近达成协议,公债料将遭到抛售,因投资者预计经济增长将加速,从而回到股票等高风险资产.
    
    "看上去比我们之前预想的更接近达成协议,所以尾市时交投有点沉重,"法国巴黎银行公债交易董事总经理
Rick Klingman称.
    
    2012年最后一个交易日指标10年期公债 收益率仅略低于2011年底.

    10年期公债价格今日收低14/32,收益率报1.76%,低于2011年底的1.88%.
    
    30年期公债 价格跌1-16/32,收益率报2.95%,高于2011年底的2.89%.

    尽管似乎接近达成协议,但一些市场人士仍担心这仅是解决赤字问题,弥合税法和政府支出间分歧的短期解
决方案.
    
    "在某种程度上他们将采取一些行动,但我认为他们做的不足以解决所有矛盾,"DRW trading市场策略师Lou
 Brien称.
    
    "鉴于美国目前的财政状况,税收将提高,支出将降至一定水平,而这对美国经济不利,"他称.
    
    至少截至到本周末,市场可能仍一直关注"财政悬崖".
    
    美国经济数据可能再次受到关注,周五将公布倍受瞩目的非农就业数据.
    
    "非农就业数据和国会动向是推动市场的两个主要因素,"法国巴黎银行的Klingman称.
    
    根据路透调查分析师的预估中值,12月非农就业岗位料增加了14.5万个.
    
    美国公债价格周一持续下跌,一些短期公债收益率为负值,因那些希望年底粉饰帐目的投资者对公债需求强
劲.
    
    美联储周一表示,1月将买入450亿美元2017年至2042年到期的公债,这是其新的量化宽松政策的一部分,这
意味着长期公债利率将下降,从而刺激经济增长.
    
    在周二新年假期前,美国公债市场周一于1900GMT提前收盘.
    
    -----------------------1930GMT--------------------------


                          价格        变动     收益率%    
  两年期公债 US2YT=RR    99-24/32        (+)     0.251
  五年期公债 US5YT=RR    100-04/32  (-03/32)     0.725
  10年期公债 US10YT=RR   98-26/32   (-16/32)     1.757
  30年期公债 US30YT=RR   96        (-1-21/32)     2.952(完)
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