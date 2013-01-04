《美债周五展望》指标收益率触八个月高位,因联储内部对购债行动忧虑增加

* 美联储持续购债,但美联储内部的疑虑增加

* 12月ADP民间就业增幅高于预期

* 公债价格跌势因担忧即将到来的政治角力而受限

路透纽约1月3日 - 美国公债价格周四下跌,此前美联储表示联储内部对购债行动的忧虑不断增加,美国民间就业数据优于预期,提振了人们对本周稍后非农就业数据的预期.

尽管美联储表示未来几个月将持续购债以促进经济发展,但12月会议记录显示,对进一步扩大美联储资产负债表的谨慎情绪不断升温.

会议记录显示,"数位委员认为,在远早于2013年底之前就放缓或停止购买资产可能是适当之举,称担忧金融稳定和资产负债表规模."

会议记录公布后,美国10年和30年期公债大跌.

"我认为主旨是这一政策可能将维持一段时间,但会议记录似乎对这一政策承诺有些疑虑,"法国巴黎银行首席北美分析师Julia Coronado称.

"这将是美联储持续面临的问题,"她称.

会议记录公布后,10年期公债 价格跌20/32,收益率从周三尾盘的1.84%涨至1.904%,并一度升至5月以来最高位1.91%.

30年期公债 价格下滑1-15/32,收益率从周三尾盘的3.04%升至3.118%,亦触及八个月高位.

民间就业服务机构ADP Employer Services周四发布的报告显示,12月ADP民间就业人数增加21.5万人,而路透访问的分析师原本预估,12月报告会显示就业人数增加13.3万. 今日稍早这一数据公布后,公债价格即下跌.

"不可否认就业数据的改善趋势,无论是ADP,还是我们一直关注的非农就业报告.这与2012年从稳定到改善的整体就业增长情况相符,"Prudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp称.

投资者目前关注将于周五公布的非农就业报告.路透调查分析师预计12月非农就业岗位增加15万个.

本周稍早美国公债即遭到抛售,因有消息称,美国政府已于最后时刻达成避免坠落"财政悬崖"的协议.

美国总统奥巴马与国会共和党议员将在未来两个月面临关于削减支出和提高举债上限的艰苦谈判,因本周艰难达成的协议仅包括税收,关于支出的决策已推迟到3月1日.

美联储周四买入约51亿美元、2017年到期的公债,为公债价格提供了一点支撑.

美联储的卖短买长操作已在去年年底到期.

美联储目前每月买入约400亿美元抵押支持证券(MBS)及450亿美元较长期公债,以提振经济.一些分析师指称其为"第四轮量化宽松政策(QE4)".

分析师称,在下周政府标售660亿美元公债前,投资者可能希望压低公债价格.

财政部周四表示,下周二、周三和周四将分别标售320亿美元三年期公债,续发210亿美元10年期公债,以及续发130亿美元30年期公债.(完)

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