《美债周二展望》投资者为新债标售做准备,市场对美联储购债计划前景看法不一

* 投资者关注本周660亿美元的新债供应

* 价格在上周走低后公债收益率区间上移

* 美联储购买14.7亿美元2036-2042年到期公债 (配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文内容略有调整)

路透纽约1月7日 - 美国公债收益率周一小涨,逼近八个月最高,因投资者为新年首轮公债标售做准备,另外,市场对美国联邦储备理事会(FED,美联储)是否会在年底前结束购债计划看法不一.

收益率上周升至八个月高位,因美联储12月会议记录使投资者怀疑美联储是否会较许多人的预期提前结束非常规宽松货币政策.

尽管收益率触及八个月最高可能吸引买家入场,但交易商称,本周660亿美元的新债供应可能限制公债大幅攀升.

美国财政部计划在周二标售320亿美元三年期公债,周三标售210亿美元10年期公债,周四标售130亿美元30年期公债.

指标10年期公债 价格尾盘回落1/32,收益率报1.91%,高于上周五的1.90%.去年年底去为1.70%.

纽约梅陇银行公债交易部董事总经理Dan Mulholland表示,在上周回落后,预计公债将在约1.85-2.10%的收益率区间内交投.

今年迄今公债收益率大幅攀升,已引发市场质疑此轮跌势将持续多长时间,市场再度开始争论30年公债牛市是否会在今年终结.

U.S. Bank Wealth Management的高级固定收益策略师Daniel Heckman表示,尽管市场不确定美联储购债计划未来将何去何从,但他们还是开始意识到美联储会议记录中有关购债计划的内容"更多的是内部的争论,而非政策的转变".

他说,"我并没有说公债收益率将跌至新低,但债市的基调将会有所改善,因这些问题中,有部分将被进一步讨论."

有关美国政界将就上调美国债务上限展开角力的预期也可能重燃投资者对美国公债的买兴.美国公债被视为规避金融动荡的避风港.

尽管自年初以来利率大幅攀升,但公债价格的进一步跌势可能受限,他说.

"美联储可能不会在2013年中结束量化宽松政策,"Heckman说.

他说,美联储在放缓,或结束其资产购买计划前希望看到就业市场更强劲的增长.

"另一个重要的因素将是消费者的表现;还没有人拿到薪资税上调后2013年的第一张工资单,"Heckman表示,"一旦拿到工资单,看消费者会如何反应."

法国兴业银行预计,随着经济数据继续改善,公债收益率今年将一路攀升.

"情况将在目前的基础上改善.我认为市场将出现上行动能,"法国兴业银行驻纽约的利率策略师Mary Beth Fisher表示.

法国兴业银行建议,建立可能因三年/10年期公债收益率曲线趋陡而受益的头寸,利用预期波动性将增加的机会.

美联储本周每日都会购买公债,作为量化宽松计划的一部分.购债计划的目的是压低长期借贷成本以便刺激经济.这可能扶助压低最长期公债收益率.

"这可能给市场带来收益率曲线趋平的压力,"Mulholland说,"本周有大规模新债供应,因此,我认为涨幅将受限."

美联储周一购买14.7亿美元2036-2042年到期的公债.(完)

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