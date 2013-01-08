《美债周三展望》收益率走高吸引买家归来,本周后半程有新债待售

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文内容略有调整)

路透纽约1月8日 - 美国公债价格周二上涨,因收益率上升吸引买家回场,且今年首次附息公债标售吸引了非一级市场交易商的强劲买盘.

美国财政部标售320亿美元三年期公债,得标利率为0.385%,略高于市场原本预期的水准.

此次以及之前的三年期公债标售直接投标得标率较高可以暗示"投资人投标形态的转变,买家跳过交易商而直接从财政部购买,而得标利率水准仍接近标售前二级市场水准."野村分析师在标售后的报告中写道.

美国公债价格在标售后守住涨幅.

上周在美国国会达成化解财政悬崖的协议后,美国公债遭大举抛售.

在美联储上周发布12月货币政策会议记录,显示内部对继续购债的不安后,投资人也在权衡美联储是否会在年底前结束购债.

收益率上升可能有助于本周财政部标售660亿美元公债的需求.

"近期收益率回升创造了买入的良机,"SEI Investments投资组合经理人Sean Simko称.

美国财政部将在周三标售210亿美元10年期公债,周四将标售130亿美元30年期公债.

指标10年期公债 价格尾盘升10/32,收益率报1.866%,周一尾盘报1.90%.去年年底去为1.70%.

30年期公债 升22/32,收益率由周一尾盘的3.10%降至3.065%,去年年底报2.87%.

市场传闻称法国主权债信评等快将被下调,这也提振了美国公债从避险吸引力.但一法国高阶官员向路透表示,传闻不实.

由于近期没有重大经济数据公布,美国公债市场预计将大致呈区间波动,尽管在上周大涨后,收益率区间被推高.

市场下一焦点可能是美国国会下一轮针对削减支出和财赤的角力,美国还需上调举债上限.

美联储周二购买了37.1亿美元2018-19年到期的公债,为最新量化宽松政策的一部分.(完)

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