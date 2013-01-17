《美债周五展望》美国公债价格下跌,因楼市数据喜人引发卖盘

* 美国12月房屋开工升至四年高位

* 美国上周初请失业金人数降至五年低点

* 传闻称投资人将资金由债市转投股市

* 举债上限争论以及对日本采取激进措施的臆测限制债市跌幅

路透纽约1月17日 - 美国公债价格周四下滑,因美国楼市数据意外强劲,市场对美国经济正在加速的期望升温,刺激投资人青睐股票和经济成长相关资产,卖出低风险债券.

有关日本央行将实施同美国联邦储备理事会(FED,美联储)类似的开放式购买资产计划,以扶助经济的消息限制了美国公债价格跌幅.

指标10年期公债收益率(殖利率)在五个交易日内首次上涨,周三曾触及两周低点,因投资人担心国会就上调16.4万亿美元举债上限的争论会拖得很久.

本月稍早,10年期公债收益率一度逼近2%的八个月高位.

"市场难以摆脱强劲经济数据的影响,比如今日的楼市数据,"Prudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp表示.

美国商务部公布,12月新屋开工年率达到95.4万户,为四年最高.

政府数据还显示,上周初请失业金人数降至五年低点,但劳工部表示,下降主要是因季节性因素,而非就业市场大幅改善.

交易商未受费城联储制造业数据令人失望的影响.

但分析师和交易商表示,令人鼓舞的楼市数据是部分投资人将资金由美国公债市场转投股市,以图更高回报的诱因.

"我们看到一些资金由固定收益市场转投股市,"R.W. Pressprich & Co.公债和机构债交易部门主管Larry Milstein表示.

指标10年期公债 价格跌15/32,报97-25/32,收益率报1.873%,较周三尾盘升5.5个基点.

30年期公债 大跌1个点,报93-28/32,收益率升5.3个基点,报3.064%.

美股方面,受楼市开工数据意外大幅上升以及eBay 业绩优于预期带动,标普500股指 收高0.8%.

**债务上限忧虑挥之不去**

尽管利好的楼市数据周四成为重点,但关于联邦债务上限争斗的忧虑情绪萦绕不去.

为避免"财政悬崖"进行的艰苦预算谈判结束才两周,交易商就已预期总统奥巴马和共和党议员之间将出现另一场僵局.

本周有迹象显示美国两大政党可能会达成妥协,政府借贷上限将被上调,避免最早在2月稍晚出现债务违约.

美国众议院预算委员会主席Paul Ryan周四表示,他所在的共和党正考虑推动仅短期上调举债上限.

美国违约将伤及该国长期债信评级以及其公债对投资者和外国央行的吸引力,但交易商更为关注的是,这个可能发生的结果会给股市和经济带来负面影响.

10年期美国公债收益率可能继续位于年初以来的1.75-2.00%区间,直到债务上限被上调.

"这个区间不会被突破,直到得出一个解决方案,"R.W. Pressprich的Milstein说.

Markit数据显示,在信用违约互换(CDS)市场中,针对美国违约的五年保险成本徘徊在44个基点处,为2011年8月在总统奥巴马与共和党首次就债务上限产生纷争以来的最高位.(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]