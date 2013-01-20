《美债一周展望》公债价格上涨,先前跌势吸引低接买盘回场

* 交易商买入公债,出脱公司债进行对冲

* 汤森路透/密歇根大学消费者信心指数降至逾一年最低

* 美国金融市场周一因假期休市

路透纽约1月18日 - 美国公债价格周五上涨,在周四下滑后吸引低吸买家进场,且交易商购买公债以出脱为承销公司债发售所作的对冲.

汤森路透/密歇根大学消费者信心指数显示美国人对经济的忧虑为逾一年最高,令本周稍早因楼市数据强劲引发的乐观情绪降温,激活了一些对公债的避险买盘.

美国公债价格一度因中国公布的经济成长数据优于预期而延续昨日跌幅.尽管中国去年经济成长为13年最弱,但在第四季重拾动能,为今年成长加速做了铺垫.

"公债收益率在海外市场触及区间高端,但不足以进一步推高.今日走势只是昨日下滑后的反弹."道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg表示.

指标10年期公债 价格升11/32,报98-1/32,收益率跌4个基点,报1.845%,日高为1.896%.

本周,10年期公债收益率跌2个基点,但仍较去年收盘水准高9个基点.

交易商表示,公债收益率下滑的部分原因在于,华尔街交易员购买政府公债,以解除此前其帮助销售公司债时所作的利率对冲.

美国金融市场周一将因马丁路德金纪念日而休市.

债市逐步反弹,因交易商买入公债以从美联储每日购债中得益.美联储今日买入15.7亿美元长债,这是其每月购买450亿美元公债计划的一部分.

对美国国会无法上调举债上限的担忧是将指标10年期公债收益率从1月初触及的八个月高位拉回的另一个因素.

一些投资人买入更多美国公债,唯恐若无法上调举债上限,联邦政府债务出现违约并实施一系列削减支出措施可能殃及美国经济成长.

但其他人士认为美国债务违约会殃及公债长期吸引力,并导致信贷评等被进一步下调.

根据Markit数据,在信贷违约互换市场,五年期公债违约保险成本徘徊在44个基点的2011年8月来最高水准,当时是美国总统奥巴马和国会共和党就上调举债上限的首次斗争.(完)

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