《美债周三展望》公债价格受楼市数据疲弱带动上涨,市场关注举债上限争论

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 公债价格受楼市数据疲弱带动上涨

* 市场关注举债上限争论,可能令避险买盘增加

* 一些国库券收益率下滑,因国会计划临时增加举债上限

路透纽约1月22日 - 美国公债价格周二上涨,收复稍早失地,此前美国公布的成屋销售数据转差,令市场担心经济复苏的力道,且投资人关注美国国会就上调举债上限的磋商.

全美不动产协会(NAR)周二公布,美国12月成屋销售下降1.0%,年率为494万户,市场预估为510万户.11月修正后为499万户(前值为504万户).

这抑制了公债价格稍早因美国共和党建议有限上调举债上限引发的跌势.

"早盘有些卖盘,之后公布的几个经济数据相对疲弱,公债价格因此反弹,"瑞银利率策略师Boris Rjavinski表示.

投资人愈发关注经济数据,因他们在评估是否美联储今年将结束购债计划,这要看美国经济复苏是否强劲.

本周美联储根据最新的量化宽松政策,每日都将买入较长期公债.

而同时美国国会无法上调举债上限,导致政府推迟偿债的可能性预计也会在未来数月增加较长期公债的买盘.

众议院共和党领袖表示,他们计划周三通过一措施,允许政府在截至5月19日的近四个月时间内能够借钱偿还债务.这使得市场对美国在2月或3月可能出现技术性违约的担忧减轻.

但其他财政大限临近,包括3月1日会有自动减支,3月27日政府机构和项目融资到期.

"尽管很快违约的威胁消除,但重演2011年的预算争斗可能令经济和金融市场不稳,"道明证券高级分析师Millan Mulraine表示.

部分2月到期的美国国库券收益率下滑,因消息称举债上限争论可能被推迟.

2月14日到期的六个月国库券收益率 周二跌至3个基点,一周前为约9个基点.

国库券对拖欠偿债风险高度敏感.在附买回协议市场,货币市场基金不能接受违约担保品作为贷款担保,2011年中上次举债上限争论时就有这种情况.

分析师预计,对美国可能出现违约的担忧可能令市场中为近期到期债务融资更为昂贵,因贷款方退缩.

指标10年期公债 价格升2/32,收益率报1.84%,较上周五收盘变动不大.

30年期公债 升5/32,收益率亦持稳在3.02%.(完)

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