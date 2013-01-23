《美债周四展望》公债价格小涨,因美国众议院通过将举债上限短暂延长

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 公债价格上涨,因美国众议院通过将举债上限短暂延长

* 市场排除了美国可能违约的忧虑

* 全球经济增长忧虑增加对公债的买需

路透纽约1月23日 -

* 公债价格上涨,因美国众议院通过将举债上限短暂延长

* 市场排除了美国可能违约的忧虑

* 全球经济增长忧虑增加对公债的买需

路透纽约1月23日 - 美国公债周三小幅上升,此前美国众议院投票通过将美国举债上限延长至5月,且一些投资人忧虑经济成长仍可能乏力.

共和党提出的举债上限计划将容许美国政府继续借款直至5月中,在资深共和党参议员和白宫一起支持该计划后,该提议将获快速处理并生效.

市场对美国未能提高举债上限的忧虑过去一周减弱,因看来共和党利用上调举债上限作为争取削减政府支出的策略的意愿有所下降.

"我认为这是市场广泛预期的,过去几周市场有一定信心认为事情将向这方向发展,"法国兴业公债交易商Greg Faranello说.

一些人对美国可能违约的担忧在上周将于2月底和3月到期的美国国库券价格中反映出来,当时美国财政部警告,财政部已没有策略可避开触及举债上限.

这些国库券收益率(殖利率)目前回落,已大致抹去之前录得的升幅.

"最大问题是政治不顺畅运行.如果将问题推回到三个月前,不但美国政界人士会解决即时的问题,而且发出一个信号,即下一次举债上限再次成为问题时,政界人士将可能同样处理,"巴克莱分析师Amrut Nashikkar说.

"除非华盛顿政界人士的政治对话变得很差,否则举债上限本身不是问题,"他说.

指标10年期公债 最新上涨5/32,收益率报1.83%,低于周二尾盘的1.84%.

30年期公债 价格上涨4/32,收益率报3.02%,较周二水平变动不大.稍早曾一度测试关键的3%水准,即技术阻力位.

一部分人担心全球经济成长仍将低迷,也增加了周三的公债买盘.

国际货币基金组织(IMF)周三表示,欧元区衰退意外顽固加之日本经济疲弱,都将给今年的全球经济成长带来压力.而2014年情况将会好转,届时经济增长料将录得2010年以来最快速度.

"日本、欧洲和美国难以取得高于'表面成长'的表现,这将让投资者通过利用美国公债避险的方式,来进行对冲."Morgan Keegan固定收益部门总监Kevin Giddis称.

针对何时退出最新的量化宽松政策问题,美国联邦储备理事会(美联储,FED)握有投票权的成员间存在分歧,引发人们猜测联储或在年底前采取类似行动.

不过美联储主席贝南克表示,他希望先看到经济以更加稳定的步伐恢复,之后才会考虑退出量化宽松.

美联储将在下周三发布1月货币政策声明.其他受到密切关注的事件将包括周四的初请失业金人数以及下周五的1月非农就业报告.

若上述事件中有令人意外的状况发生,可能会让美国公债移出当前波动区间.10年期美债收益率本月在1.80%-1.91%间交投.

"我认为市场在为涨或跌寻找新的刺激要素.有一些可能会导致市场上涨或者下挫的事件..."

美联储周三买入14.74亿美元公债,到期日从2036年2月到2042年5月,投标规模达到57.2亿美元.(完)

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