《美债周五展望》公债价格下滑,美国上周初请失业金人数降至五年低点

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 美国上周初请失业金人数意外降至五年低点

* 美国蓝筹股升势限制了对公债的避险需求

* 美国延长举债上限期限缓解投资人不安情绪

* 150亿美元10年期通膨保值债券标售获强劲需求,公债缩减跌幅

路透1月24日 - 美国公债价格周四下滑,此前美国公布的数据显示,上周初请失业金人数降至五年低点,令投资人对美国就业市场改善的希望增强.

美国蓝筹股上涨,加之联邦举债上限期限被暂时延长,也打压对公债的避险押注,标普500指数 一度升穿1,500点,为2007年底来首见.

周四公债市场波动不大,令指标10年期公债收益率仍在近两周的宽幅为13个基点的交投区间内.

分析师预计在下周财政部标售990亿美元附息公债以及美联储今年首次货币政策会议前,10年期公债收益率将可能保持在该区间内.

初请失业金人数意外降低"令许多投资人措手不及,赶忙减持多头."Mitsubishi UFJ Securities USA Inc美国公债交易部门执行董事Tom Roth表示.

"市场困于非常狭窄的区间内,且将继续如此."Roth还表示.

美国劳工部周四公布,上周初请失业金人数降至33万,为2008年1月来最低.路透访查的分析师原本预计会增至35.5万.

分析师表示,数据公司Markit公布的美国制造业报告意外强劲,也有助于支撑美国经济已成功走出年底因对财政悬崖的担忧而放缓的局面.

金融资讯公司Markit表示,美国1月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至56.1,创下2011年3月以来最佳表现;12月时为54.0.指数处于50上方意谓着景气扩张.

但堪萨斯城联储周四表示,其中西部地区1月制造业指数仍陷于负值区域,近期纽约、费城和里奇蒙联储公布的地区制造业数据都令人失望.

指标10年期公债 价格跌5/32,收益率报1.845%,较周三尾盘升1.7个基点.

30年期公债 跌13/32,收益率报3.043%,升2.1个基点.

"市场看来对本周没有重大经济数据以及举债上限争论被推迟感到安心."Manulife Asset Management美国公债交易部门主管Mike Lorizio表示.

周四,共和党支持的延长美国举债上限期限的计划获得政府签署生效,财政部得以在5月中前继续借款,违约忧虑暂时缓解.

但在该计划周三获众议院通过后,众议院议长贝纳表示,共和党将借3月1日自动减支的机会要求政府改革.

尽管国会可能再度出现政治僵局,但美国蓝筹股守住涨幅,不过科技股受到苹果 暴跌12%拖累收挫.

**TIPS标售需求强劲**

在财政部标售150亿美元10年期新通胀保值债券(TIPS) 获得强劲需求后,公债价格从日低反弹.

此次标售投标倍数为2.71,为2012年5月10年期通胀保值债券标售以来最强.

根据财政部数据,包括大型基金经理人和外国央行在内的间接投标得标率为53.3%,为2010年11月来最高.

美国公债收益率盘初下滑,跟随德债走势,因此前数据显示法国企业活动1月萎缩至2009年3月来最低水准.

美联储最新的购债行动也抑制了公债价格的跌幅.

美联储周四买入33.6亿美元2020年2月至2022年11月到期美国公债.(完)

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