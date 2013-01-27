《美债一周展望》公债收益率触及三周高位,因欧元区经济复苏迹象

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文内容未有调整)
* 公债收益率触及三周高位,因欧元区经济复苏迹象
* 下周美国财政部将发售990亿美元新债
路透纽约1月25日 - 美国公债收益率周五升至三周高位,此前数据显示欧洲银行准备偿还给欧洲央行的贷款规模大于预期,显示欧元区经济正在复苏,令避险公债的需求降低.
多家银行将在下周偿还欧洲央行的约1,370亿欧元三年期贷款,选择提前返还资金,显示至少有部分金融体系正恢复稳健.欧洲央行周五称,278家银行已决定趁最早的机会,在1月30日偿还贷款.总共有523家银行取得2011年12月注资操作的两批长期贷款.周一的路透调查预期银行将偿还约1,000亿欧元的第一轮长期再融资操作(LTRO)贷款.
该消息推高德国公债收益率,美国公债收益率跟随德债走势.
"银行偿还LTRO贷款规模大于预期,所以带动了风险意愿."法国巴黎银行美国公债交易部门董事总经理Rick Klingman表示.
美国两年期公债收益率 周五低于德国两年期公债收益率,为13个月首见.
德国经济智库Ifo周五公布的调查显示,德国1月IFO企业景气判断指数连升三个月,至逾半年高位. 之后对美国公债的需求已经降低.
指标10年期公债 价格跌26/32,收益率报1.95%,为1月4日来最高.周四该收益率本月第三次测试了1.80%的技术阻力位,但没有跌穿该水准,令市场颓势加重.
"鉴于此,以及欧洲公债收益率上升的走势,此间市场出现一些获利了结,投资人出脱多头仓位."Klingman表示.
30年期公债 跌1-20/32,收益率报3.14%,亦为1月4日来最高.
交易商原本预期月底美国公债买盘增加,遂持有大量多头仓位,随着他们减持或回补仓位,公债跌势加重.
下周大量新债将进场也令债市承压.美国财政部下周将发售990亿美元新债,分别为周一的350亿美元两年期公债、周二的350亿美元五年期公债以及周三的290亿美元七年期公债.
"这是今日走势沉重的原因之一,在两周没有供应之后,下周将再度迎来公债标售."Klingman称.
下周三,美国联邦储备理事会(FED,美联储)将发布货币政策声明.
美联储1月3日发布的12月货币政策会议记录显示部分美联储具投票权的委员反对继续购债,引发对美联储可能在年底前结束最新一轮量化宽松政策的臆测.
美联储周五买入37.1亿美元2018年和2019年到期公债,投标规模为156亿美元.
下周投资人还将关注周五的1月非农就业报告,根据路透调查的分析师预估中值,1月非农就业岗位料增加15.5万.(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
伦敦美债 东京美债
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透4月11日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓较上周五上升0.2 1%，全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 未公布最新的白银持仓数据。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,950,991.2 4月10日 26,893,877.8 4月7日 57,113.4 0.21% iShares 328,201,550.7 4月 6日 328,201,550.7 4月6日 -- -- (完) (编译 王兴亚；审校 李春喜)