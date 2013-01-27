《美债一周展望》公债收益率触及三周高位,因欧元区经济复苏迹象

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文内容未有调整)

* 公债收益率触及三周高位,因欧元区经济复苏迹象

* 下周美国财政部将发售990亿美元新债

路透纽约1月25日 - 美国公债收益率周五升至三周高位,此前数据显示欧洲银行准备偿还给欧洲央行的贷款规模大于预期,显示欧元区经济正在复苏,令避险公债的需求降低.

多家银行将在下周偿还欧洲央行的约1,370亿欧元三年期贷款,选择提前返还资金,显示至少有部分金融体系正恢复稳健.欧洲央行周五称,278家银行已决定趁最早的机会,在1月30日偿还贷款.总共有523家银行取得2011年12月注资操作的两批长期贷款.周一的路透调查预期银行将偿还约1,000亿欧元的第一轮长期再融资操作(LTRO)贷款.

该消息推高德国公债收益率,美国公债收益率跟随德债走势.

"银行偿还LTRO贷款规模大于预期,所以带动了风险意愿."法国巴黎银行美国公债交易部门董事总经理Rick Klingman表示.

美国两年期公债收益率 周五低于德国两年期公债收益率,为13个月首见.

德国经济智库Ifo周五公布的调查显示,德国1月IFO企业景气判断指数连升三个月,至逾半年高位. 之后对美国公债的需求已经降低.

指标10年期公债 价格跌26/32,收益率报1.95%,为1月4日来最高.周四该收益率本月第三次测试了1.80%的技术阻力位,但没有跌穿该水准,令市场颓势加重.

"鉴于此,以及欧洲公债收益率上升的走势,此间市场出现一些获利了结,投资人出脱多头仓位."Klingman表示.

30年期公债 跌1-20/32,收益率报3.14%,亦为1月4日来最高.

交易商原本预期月底美国公债买盘增加,遂持有大量多头仓位,随着他们减持或回补仓位,公债跌势加重.

下周大量新债将进场也令债市承压.美国财政部下周将发售990亿美元新债,分别为周一的350亿美元两年期公债、周二的350亿美元五年期公债以及周三的290亿美元七年期公债.

"这是今日走势沉重的原因之一,在两周没有供应之后,下周将再度迎来公债标售."Klingman称.

下周三,美国联邦储备理事会(FED,美联储)将发布货币政策声明.

美联储1月3日发布的12月货币政策会议记录显示部分美联储具投票权的委员反对继续购债,引发对美联储可能在年底前结束最新一轮量化宽松政策的臆测.

美联储周五买入37.1亿美元2018年和2019年到期公债,投标规模为156亿美元.

下周投资人还将关注周五的1月非农就业报告,根据路透调查的分析师预估中值,1月非农就业岗位料增加15.5万.(完)

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