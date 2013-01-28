《美债周二展望》公债下滑,因耐久财订单数据优于预期且有新债供应

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文内容未有调整)

* 10年期美国公债收益率升穿2%,为去年4月以来首见

* 财政部标售两年期公债,得标利率为0.288%

路透纽约1月28日 - 美国公债收益率周一连续第三个交易日上扬,此前一项衡量美国12月企业支出计划的指标上扬,引发部分市场人士预计经济成长力度或足以让美国联邦储备理事会(美联储, FED)考虑撤出经济刺激计划.

投资者也因本周标售990亿美元公债而压低价格,不过数据显示12月成屋待完成销售指数意外下降后,公债价格缩减跌幅.

美国商务部周一表示,12月耐久财订单成长高于预期,扣除飞机的非国防资本财上涨0.2%,市场曾预计将小幅下跌.

"美国公债持续承受压力,纽约开盘时价格小幅走低,并在好于预期的耐久财订单数字公布后一路下跌,"Cantor Fitzgerald美国公债分析师Justin Lederer说.他还表示:"得益于成屋待完成销售指数的疲弱表现,市场得以稳住阵脚,并扳回部分跌幅."

指标10年期公债 价格下跌7/32,收益率报1.97%,高于上周五尾盘的1.95%.盘中稍早收益率一度升穿2%,为去年4月迄今的第一次.

"尽管(耐久财)报告细节表明企业投资力道较为温和--这是自2010年起就存在的长期趋势--但整体数据足以让人们忧虑,美联储可能会在本周的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议上重新考虑宽松政策."FTN Financial分析师Lindsey Piegza表示.

周三美联储将结束为期两天的政策会议.市场将密切审视会后的政策声明,寻求联储是否正考虑今年退出最新的公债购买计划的迹象.

1月3日发布的美联储12月会议记录显示,一些委员反对继续购买公债,这引发人们臆测联储或在2013年底前为最新一轮的量化宽松划上句号.

美国财政部周一标售350亿美元的两年期公债,周二还将标售350亿美元五年前公债,周三则将标售290亿美元七年期债券.

美国财政部标售两年期公债得标利率为0.288%,投标倍数为3.77.公债价格在标售后在较低水平上持稳.

本周五美国劳工部将公布的月度非农就业报告,也将帮助阐明美国就业市场状况.

一些分析师称,失业率顽固高企,意味着美联储不太可能在短期内改变立场.

"除非失业率达到6.5%,否则政策可能不会发生转向."三菱东京日联银行驻纽约首席金融分析师Chris Rupkey表示.

美国12月失业率为7.8%.

上周美国公债价格下跌,部分原因是欧洲银行业计划偿还的紧急贷款数额高于预期,暗示该地区银行业正在复原,且令较低风险的债券需求降温.

30年期公债 周一下跌9/32,收益率报3.15%,高于上周五的3.13%.今日公债收益率一度触及3.18%的高位.(完)

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