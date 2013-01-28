《美债周二展望》公债下滑,因耐久财订单数据优于预期且有新债供应

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文内容未有调整)
* 10年期美国公债收益率升穿2%,为去年4月以来首见
* 财政部标售两年期公债,得标利率为0.288%
路透纽约1月28日 - 美国公债收益率周一连续第三个交易日上扬,此前一项衡量美国12月企业支出计划的指标上扬,引发部分市场人士预计经济成长力度或足以让美国联邦储备理事会(美联储, FED)考虑撤出经济刺激计划.
投资者也因本周标售990亿美元公债而压低价格,不过数据显示12月成屋待完成销售指数意外下降后,公债价格缩减跌幅.
美国商务部周一表示,12月耐久财订单成长高于预期,扣除飞机的非国防资本财上涨0.2%,市场曾预计将小幅下跌.
"美国公债持续承受压力,纽约开盘时价格小幅走低,并在好于预期的耐久财订单数字公布后一路下跌,"Cantor Fitzgerald美国公债分析师Justin Lederer说.他还表示:"得益于成屋待完成销售指数的疲弱表现,市场得以稳住阵脚,并扳回部分跌幅."
指标10年期公债 价格下跌7/32,收益率报1.97%,高于上周五尾盘的1.95%.盘中稍早收益率一度升穿2%,为去年4月迄今的第一次.
"尽管(耐久财)报告细节表明企业投资力道较为温和--这是自2010年起就存在的长期趋势--但整体数据足以让人们忧虑,美联储可能会在本周的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议上重新考虑宽松政策."FTN Financial分析师Lindsey Piegza表示.
周三美联储将结束为期两天的政策会议.市场将密切审视会后的政策声明,寻求联储是否正考虑今年退出最新的公债购买计划的迹象.
1月3日发布的美联储12月会议记录显示,一些委员反对继续购买公债,这引发人们臆测联储或在2013年底前为最新一轮的量化宽松划上句号.
美国财政部周一标售350亿美元的两年期公债,周二还将标售350亿美元五年前公债,周三则将标售290亿美元七年期债券.
美国财政部标售两年期公债得标利率为0.288%,投标倍数为3.77.公债价格在标售后在较低水平上持稳.
本周五美国劳工部将公布的月度非农就业报告,也将帮助阐明美国就业市场状况.
一些分析师称,失业率顽固高企,意味着美联储不太可能在短期内改变立场.
"除非失业率达到6.5%,否则政策可能不会发生转向."三菱东京日联银行驻纽约首席金融分析师Chris Rupkey表示.
美国12月失业率为7.8%.
上周美国公债价格下跌,部分原因是欧洲银行业计划偿还的紧急贷款数额高于预期,暗示该地区银行业正在复原,且令较低风险的债券需求降温.
30年期公债 周一下跌9/32,收益率报3.15%,高于上周五的3.13%.今日公债收益率一度触及3.18%的高位.(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 编译 洪曦; 审校 利棣儿
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
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