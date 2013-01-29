《美国周三展望》:公债价格下滑,因投资人在本周新债供应之际压低价格

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文内容未有调整)

* 10年期公债收益率持于略低于2%水准

* 财政部标售350亿美元五年期公债

* 美国1月消费者信心指数降至一年低点

路透1月29日 - 美国公债价格周二连跌第四日,因在本周美国标售990亿美元新债之际,投资人压低价格.

但在美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三宣布货币政策声明以及周五美国公布关键的就业数据前,投资人不愿将指标公债收益率推升至重要技术水准2%之上,公债价格跌势有限.

周二早盘,在数据显示美国消费者信心指数大跌后,美国公债价格一度上涨,但在五年期公债标售前,投资人压低价格的努力令公债由升转跌.

"美国公债实际上早盘表现得还不错,但在标售前走势开始恶化."D.A. Davidson & Co固定收益交易部门副总裁Mary Ann Hurley表示.

周二中午,财政部标售了350亿美元五年期公债,周一已经标售了350亿美元两年期公债,周三还将标售290亿美元七年期公债.

"明天还要标售七年期公债、美联储明日结束货币政策会议,周五还有非农就业报告,这么多重要时间接踵而至,公债市场日子不好过啊."Hurley表示.

指标10年期公债 价格下跌9/32,收益率报1.996%,周一尾盘报1.961%.周一盘中该收益率一度升穿2%,为去年4月迄今的第一次.

"周一指标公债收益率升至4月来首见水准,由于未见有一波果断的买盘,我们认识到之前推升收益率至该区域的尝试已被证实是买入良机."CRT Capital LLC高级公债策略师Ian Lyngen表示.

他指出,尽管技术信号并未显示能令该收益率一举突破2%的动能,但美联储货币政策会议和月度就业数据可能改变近期走势前景.

投资人将研判美联储周三发布的货币政策声明,以寻找联储内部就资产购买计划不安的暗示.

1月3日美联储发布的12月会议记录有上述暗示,引发美国公债遭遇一轮抛售,令公债脱离近几个月交投区间,推升了收益率.

任何有关美联储可能在今年年底前缩减最新一轮量化宽松政策的进一步暗示可能有类似效果.

周五发布的非农就业报告也可能为公债走势确立基调.美联储希望美国失业率由目前的7.8%降至6.5%,一些分析师称在那之前,美联储将维持政策不变.

周二数据显示,美国1月消费者信心指数降至逾一年最低,因美国民众对经济前景和自身财务前景愈发悲观.

30年期公债 价格下跌20/32,收益率从周一尾盘的3.142%上升至3.179%.周二盘中该收益率短暂触及3.184%,为4月底来的最高水平.(完)

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