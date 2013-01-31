《美债周四展望》公债价格变动不大,联储预期在适当货币政策下失业率逐步下降

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文内容未有调整)

* 美联储称失业率在适当货币政策下将下降

* 美国去年第四季GDP意外萎缩

* 财政部标售290亿美元七年期公债

路透纽约1月30日 - 美国公债价格周三变动不大,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)称,在适当的货币政策下,经济将将温和步代成长,且失业率将逐步下降.

美联储在为期两天政策会议结束后发表声明中,重申将维持目前经济刺激计划,买入美国公债及机构抵押支持债券(MBS),直至就业市场"明显"改善.

"声明和我原先所预期的不但差不多,而且和市场预期的也相差不远.购债的时间上没有改变,那可能就是许多人下等待的消息.公债市场几无变动,反映美联储声明和市场预期的一致,"D.A. Davidson & Co首席市场策略师Fred Dickson说.

公债开盘下跌,因投资人压低公债价格,应对本周总计990亿美元公债标售.

在数据显示美国去年第四季经济意外萎缩后,公债价格短暂上升.不过,在分析师直指报告内如消费者支出等要素显示一些正面迹象后,公债价格由升转跌.

投资人正等待周五出炉的非农就业数据,以判断就业市场状况.

路透访查的分析师预计1月非农就业岗位增加16万,略高于12月的15.5万增幅,失业率预计保持在12月的7.8%.

财政部周四标售290亿美元七年期公债,周一和周二分别标售了350亿美元两年期公债和350亿美元五年期公债.投资人通常在这些公债标售时,压低公债价格.

在美联储公布政策声明后,指标10年期公债 价格下跌1/32,收益率(殖利率)持稳在周二尾盘的2.00%,周三盘中一度触及2.04%.

周一指标公债收益率自去年4月来首次升至2%上方.(完)

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