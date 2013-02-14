《美债周四展望》公债价格下滑,此前财政部标售10年期公债需求平平

路透纽约2月13日 - 美国公债价格周三下滑,当日标售的10年期公债需求平平,公债收益率测试关键技术水准,但仍然无法突破近期的交投区间.

美国财政部标售240亿美元10年期公债,得标利率为2.046%,高于市场预期.

"10年期公债标售的表现平平,市场的反应有些低迷."CRT Capital LLC资深公债分析师Ian Lyngen."240亿美元公债规模不小,特别是明天还要标售160亿美元30年期公债."

本周财政部共计发售720亿美元公债,周二已经发售了320亿美元三年期公债,周四还将发售160亿美元30年期长债.

但收益率仍在近期交投区间内,尽管逼近上端.指标10年期公债收益率上周初触及2.06%,为4月中以来最高.

"我们正处于关键时刻.我认为市场短期内守住当前水准十分重要."法国兴业银行公债交易员Greg Faranello表示.

技术分析师表示,如果10年期公债收益率突破2.03-2.06%,则下一目标在2.20%区域.

指标10年期公债 价格跌12/32,收益率报2.021%,周二尾盘报1.98%.

美国公布数据显示1月消费者支出几无成长后,公债价格一度缩减跌幅.

"报告显示经济继续以温和速度增长,不过复苏远称不上强劲."Eaton Vance投资组合经理Eric Stein指出.

投资人目前关注3月1日将自动生效的减支措施,除非国会达成替代预算措施或推后磋商截止期限.

一些分析师预计公债收益率在截止日期前将下滑,因投资人为减支对经济可能的冲击作调整.

另外,美联储今日购买了14.5亿美元2036-2042年到期的公债,为刺激经济购债计划的一部分.周四还将购买47.5-57.5亿美元2017-2018年到期公债.(完)

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