《美债周五展望》欧洲经济忧虑拉低收益率,市场日益关注预算自动减支问题

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透纽约2月14日 - 美国公债收益率(殖利率)周四从10个月高位回落,此前公布的欧元区经济成长数据令人失望,促使投资人将资金投入避险公债.
德国经济第四季较前季萎缩0.6%,为2009年全球金融危机肆虐以来最差表现.法国第四季经济萎缩0.3%,也逊于预期.
"尽管分析师预估共识是欧元区经济萎缩,不过情况比预期更差,"Calvert Investments固定收益策略师Steve Van Order说.
消息刺激诸如美元和美债等较低风险资产上涨,扶助10年期公债收益率从海外交易时段触及的10个月高位2.06%回落.
财政部标售160亿美元30年期公债,得标利率为3.180%,之后公债进一步扩大升幅.
"我们原本预期本周最后一批公债标售需求就会强劲,"野村分析师在客户报告中说,"结果真的就是这样..."
10年期公债 价格升18/32,收益率报1.997%.
30年期公债 价格一度上扬超过一个点,之后缩减升幅,尾盘上涨1-03/32,收益率报3.174%.
10年期公债收益率一直迫近在大约2.03-2.06%的技术支持位,此为过去几周交投区间的高端.分析师及交易商说,如果该收益率升穿这水平,收益率可能升向2.20%区域.
部份投资人认为,本周市场吸纳720亿美元公债供应后,公债收益率将很可能回落,因在3月1日实施的自动减支,将可能日益受到关注.
如果自动减支生效,料将拉低经济成长,这可能使公债收益率下降.
同时,欧洲债市的动荡情况缓和下来,美国经济仍稳定改善,且有关美联储何时结束其购债计划的疑问,正促使另外一些投资人预期今年公债收益率将会上升.
"投资者之间争执不下,一些人认为自动减支再加上增税以及全球经济增长不力,将会令美国经济成长放慢,足以使美国公债(收益率)继续保持在较低水准,"BTG Pactual董事总经理John Fath说.
"另一些人则认为量化宽松政策到一定时候是会付出代价的,美联储将会认识到这些代价要大大高于所得到的收益."他补充说.
美联储周四买入51.5亿美元2017-2018年到期公债,为本周购债行动的最后一部份.
财政部也表示,下周四将标售90亿美元30年期通膨保值债券(TIPS).(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
(编译 郑茵 审校 徐文焰)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币