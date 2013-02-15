版本:
中国
货币新闻 | 2013年 2月 15日 星期五 08:35 BJT

《美债周五展望》欧洲经济忧虑拉低收益率,市场日益关注预算自动减支问题

路透纽约2月14日 - 美国公债收益率(殖利率)周四从10个月高位回落,此前公布的欧元区经济成长数据令人失望,促使投资人将资金投入避险公债.

德国经济第四季较前季萎缩0.6%,为2009年全球金融危机肆虐以来最差表现.法国第四季经济萎缩0.3%,也逊于预期.

"尽管分析师预估共识是欧元区经济萎缩,不过情况比预期更差,"Calvert Investments固定收益策略师Steve Van Order说.

消息刺激诸如美元和美债等较低风险资产上涨,扶助10年期公债收益率从海外交易时段触及的10个月高位2.06%回落.

财政部标售160亿美元30年期公债,得标利率为3.180%,之后公债进一步扩大升幅.

"我们原本预期本周最后一批公债标售需求就会强劲,"野村分析师在客户报告中说,"结果真的就是这样..."

10年期公债 价格升18/32,收益率报1.997%.

30年期公债 价格一度上扬超过一个点,之后缩减升幅,尾盘上涨1-03/32,收益率报3.174%.

10年期公债收益率一直迫近在大约2.03-2.06%的技术支持位,此为过去几周交投区间的高端.分析师及交易商说,如果该收益率升穿这水平,收益率可能升向2.20%区域.

部份投资人认为,本周市场吸纳720亿美元公债供应后,公债收益率将很可能回落,因在3月1日实施的自动减支,将可能日益受到关注.

如果自动减支生效,料将拉低经济成长,这可能使公债收益率下降.

同时,欧洲债市的动荡情况缓和下来,美国经济仍稳定改善,且有关美联储何时结束其购债计划的疑问,正促使另外一些投资人预期今年公债收益率将会上升.

"投资者之间争执不下,一些人认为自动减支再加上增税以及全球经济增长不力,将会令美国经济成长放慢,足以使美国公债(收益率)继续保持在较低水准,"BTG Pactual董事总经理John Fath说.

"另一些人则认为量化宽松政策到一定时候是会付出代价的,美联储将会认识到这些代价要大大高于所得到的收益."他补充说.

美联储周四买入51.5亿美元2017-2018年到期公债,为本周购债行动的最后一部份.

财政部也表示,下周四将标售90亿美元30年期通膨保值债券(TIPS).(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价

(编译 郑茵 审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐