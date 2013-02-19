《美债周三展望》公债价格下跌,但联邦支出削减及意大利选举疑虑限制跌势

《全球汇市》美联储官员评论助美元触及三周高点，但国际局势抑制涨势

* 美国就业岗位增幅低于预期，但趋势料不变 * 法国大选的不确定性令欧元受压 * 美元净多仓降至五周低点--IMM数据 路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲市场处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化了继续升息的承诺。 美元指数 小涨0.1%至101.230，之前曾涨至3月15日以来最高水准101.340。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周五称，美联储未来可能避免在开始缩减4.5万亿美元的债券组合的同时升息，美联储的升息计划只会“暂停一小下”。 他的言论支撑了美国公债收益率(殖利率)，并增强了美元的吸引力。指标10年期美国公债收益率 在亚洲时段报2.385%，高于美国收盘时的2.373%。 “我认为美国利率上升正在支撑美元，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文说。 立场鸽派的美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周一在澳洲对记者发表讲话后，外汇市场对此反应不大。 布拉德表示，美联储可能在今年