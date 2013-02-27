《美债周三展望》公债收益率接近一个月低点,贝南克为购债辩护

标题新闻：希腊与欧元区债权人就改革要点达成一致，这是释放新贷款的前提条件--欧元集团主席迪塞尔布洛姆
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* 贝南克国会证词为购债辩护
* 意大利政治僵局加大避险买盘
* 美国财政部发售350亿美元五年期公债,需求平平
* 股市上涨及经济数据喜人对公债价格构成压力
路透纽约2月26日 - 美国公债价格周二下跌,不过收益率保持在一个月最低水准附近,因意大利政局不稳提振了对低风险资产的需求,且之前美联储主席贝南克为联储的购债行动辩护.
意大利大选各政党都未能在议会获得绝大多数,正寻求出路,这威胁到可能出现长期不稳定局面,并令欧洲金融危机重燃.意大利公债收益率上升.
在市场密切关注的贝南克参议院金融委员会证词中,贝南克极力为美联储购债刺激举措进行辩护,缓和了对货币政策制定者可能退缩的一些臆测.贝南克承认美联储购债有风险,但称联储有能力管理这些风险.
"贝南克的讲话显示他希望继续量化宽松政策,并维持了宽松货币政策的基本立场."Eaton Vance Investment Managers副总裁兼投资组合经理人Eric Stein表示.
上周美联储发布的1月货币政策会议记录显示部分委员对继续购债愈发谨慎,令市场对年底前结束购债的臆测升温.
目前美联储以每月850亿美元的幅度购债,并表示在就业市场明显改善前将继续购债.
根据该计划,美联储周二买入14.5亿美元2036-2042年到期的公债,并将在周三买入42.5-52.5亿美元2017年到期的公债.
指标10年期公债 价格跌6/32,收益率报1.886%,升2.1个基点.海外市场,该收益率低见1.836%.
美股在昨日录得11月来最大单日跌幅后今日反弹,也是公债价格下滑的原因之一.标普500指数 周二收高0.61%.
对欧元区可能再度出现局势不稳的担忧周一重创美国公债收益率,10年期公债收益率一度跌穿1.85%的阻力水准.
"欧洲选民反对撙节措施的可能性鼓励投资人在美国公债中寻求避险."嘉信理财(Charles Schwab)固定收益策略师Kathy Jones表示.
对美国公债的避险买盘扶助财政部发售350亿美元五年期公债,这是本周990亿美元新债供应的一部分.
今日发售的五年期公债得标利率为0.777%,符合标售前二级市场的水准.
周三,美国财政部还将标售290亿美元七年期公债.
投资人还将关注周五将自动生效的850亿美元大规模自动减支,除非国会达成协议避免其发生.
美国总统奥巴马等人士都已警告自动减支可能殃及美国羽翼未丰的经济复苏.
美国经济一直缓慢前行,受楼市复苏扶助.
根据标普/Case-Shiller指数,美国房价录得逾六年最大按年升幅.
政府数据也显示,今年楼市活动继续反弹,1月新屋销售跳增15.6%,至四年半高位. (完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
伦敦美债 东京美债
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王洋; 审校 张荻)
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路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）
路透上海4月7日 - 中国浙江省财政厅周五公告，将于下周五(14日)招标发行总额268.6429亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债95.2193亿元，专项债173.4236亿元，期限均为五、七和10年。 上述债券分别为该省今年第一至三期一般和专项地方债，全部为置换债券。中债资信评估公司对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 五年 28.5658 4月14日下午2:00-2:40 4月17日 七年 28.5658 10年 38.0877