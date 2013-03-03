《美债一周展望》公债价格上涨，因削减支出会削弱经济成长

芝加哥期市：大豆期货收跌，因农业部供需报告公布前交易商调整头寸
路透芝加哥4月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收盘涨跌互现，现货月5月大豆期货收跌，分析师称，因在农业部明日公布月度供需报告前交易商调整头寸。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)
路透3月1日 - 美国公债价格周五上涨，因美国看来将实施减支，这可能令经济成长承压，且欧洲数据显示欧元区经济不断恶化。
在周五美国总统奥巴马和国会领袖未能找到替代预算计划后，全面自动减支快将生效。
未能达成替代方案令美国政府可能停止运作，本周稍早意大利大选中各党派都未能取得绝对多数席位也令避险美债的需求增加。
“鉴于国内外持续的政治不确定性，以及自动减支和薪俸税对财政的拖累，近期制造业复苏能否持续还有待观察。”苏格兰皇家银行美国分析师Guy Berger表示。
因投资人担心意大利大选结果不明朗将损及欧元区稳定债务问题的能力，美国公债自周一大涨后，收益率已降至一个新的略低的区间。
指标10年期公债 升8/32，收益率报1.85%，周四尾盘报1.88%。
经济成长迟滞令投资人愈发担心美联储可能无法将失业率拉低至7%下方。美联储曾表示要结束新一轮购债，失业率要降至7%以下才行。
美联储主席贝南克本周为购债强力辩护，此前美联储发布的1月会议记录显示部分有投票权的委员对继续该计划愈发谨慎。
一些分析师和投资人担心，持续购债造成包括股市在内的较高风险资产泡沫的风险增加，最终的政策退出将引发金融市场不稳。
丰业银行利率策略部门主管Guy Haselmann表示，“问题是他们不知道是否我们身处泡沫内，因他们从未将脚抬离油门足够长的时间，来看清证券的真正价格。”
“他们不需要收紧政策，他们所需要作的就是停止购买，松开油门，然后所有这些追捧风险资产的投资人可能就会离开。”
周五，美联储从31.5亿美元投标中购入9.2亿美元2023-2031年到期的公债，下周一还将购买12.5-17.5亿美元2036-2043年到期的公债。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 徐文焰; 审校 王冠中)
路透芝加哥4月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收盘涨跌互现，现货月5月大豆期货收跌，分析师称，因在农业部明日公布月度供需报告前交易商调整头寸。
路透芝加哥4月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高2% ，因在美国种植季节开始前出现技术性买盘和空头回补。 CBOT-5月玉米合约 收高7-1/2美分，报每蒲式耳3.67美元。 商品期货交易委员会周度报告的补充材料显示，截至4月4日当周，非 商业交易员将净空头头寸减少至138,510口，但这仍是10月以来的第二多 净空头头寸，市场因此容易受到空头回补升势的影响。 分析师预计，美国农业部在将于周二发布的月度供需报告中，上调20 16/17年美国和全球玉米结转库存预估。 今日CBOT玉米期货成交量预计为407,711口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
美元指数在亚洲交易时段上涨至3月15日来最高101.34。但之后逆转走势，因受法国大选引发的地缘政治不安情绪，叙利亚紧张局势不断升级，以及对朝鲜的担忧与日俱增等因素影响，美国公债收益率走低。