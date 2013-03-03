《美债一周展望》公债价格上涨，因削减支出会削弱经济成长

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

路透3月1日 - 美国公债价格周五上涨，因美国看来将实施减支，这可能令经济成长承压，且欧洲数据显示欧元区经济不断恶化。

在周五美国总统奥巴马和国会领袖未能找到替代预算计划后，全面自动减支快将生效。

未能达成替代方案令美国政府可能停止运作，本周稍早意大利大选中各党派都未能取得绝对多数席位也令避险美债的需求增加。

“鉴于国内外持续的政治不确定性，以及自动减支和薪俸税对财政的拖累，近期制造业复苏能否持续还有待观察。”苏格兰皇家银行美国分析师Guy Berger表示。

因投资人担心意大利大选结果不明朗将损及欧元区稳定债务问题的能力，美国公债自周一大涨后，收益率已降至一个新的略低的区间。

指标10年期公债 升8/32，收益率报1.85%，周四尾盘报1.88%。

经济成长迟滞令投资人愈发担心美联储可能无法将失业率拉低至7%下方。美联储曾表示要结束新一轮购债，失业率要降至7%以下才行。

美联储主席贝南克本周为购债强力辩护，此前美联储发布的1月会议记录显示部分有投票权的委员对继续该计划愈发谨慎。

一些分析师和投资人担心，持续购债造成包括股市在内的较高风险资产泡沫的风险增加，最终的政策退出将引发金融市场不稳。

丰业银行利率策略部门主管Guy Haselmann表示，“问题是他们不知道是否我们身处泡沫内，因他们从未将脚抬离油门足够长的时间，来看清证券的真正价格。”

“他们不需要收紧政策，他们所需要作的就是停止购买，松开油门，然后所有这些追捧风险资产的投资人可能就会离开。”

周五，美联储从31.5亿美元投标中购入9.2亿美元2023-2031年到期的公债，下周一还将购买12.5-17.5亿美元2036-2043年到期的公债。(完)

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