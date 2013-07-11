《美债周四展望》公债价格下滑，市场为长债发售作准备

* 美联储主席贝南克称，如果没有金融稳定，就没有经济稳定

* 美联储会议记录对通胀温和，对债市影响短暂

* 美国抵押贷款利率升至两年高位

* 美国周四将发售30年期长债

路透纽约7月10日 - 美国公债价格周三下滑，因市场消化今日发售的210亿美元10年期公债，并为明日30年期长债发售作准备。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克表示，金融稳定性的责任与货币政策的重要性一样。

贝南克在美国国家经济研究局(NBER)发表演说，主题为“美国中央银行的一世纪：经验、教训和前景。”

稍早，美联储发布6月货币政策会议记录，显示更多委员对通胀的态度较市场原先预期的要温和，公债价格起初受到提振，由跌转升。

但公债价格之后再度转跌。

“今日发布的美联储会议记录重要性降低，因就业报告是在美联储6月政策会议后两周发布的，”ING Investment Management美国公债交易员Jake Lowery表示，“所以即便会议记录对通胀的立场较预期更为温和，但由于美联储上次会议后就业市场继续展现强度，会议记录的影响有所折扣。”

交易商表示，今日交投清淡，财政部发售10年期公债获得的需求“疲弱”。

周四，财政部将发售30年期公债，周三30年期公债价格大跌23/32，收益率升至3.69%。

Lowery表示，市场更可能从下周贝南克的国会证词中获得有关美联储何时将开始缩减购债的线索。

“在上周五发布强劲的就业数据后，美联储主席向国会描述货币政策将更容易，”他表示，“我们预计贝南克将强调美联储对经济改善有信心。”

同样是在周四，市场将密切关注劳工部将公布的一周初请失业金数据，路透调查分析师预计上周初请失业金人数为34.3万人。

在二级市场，10年期公债 跌12/32，收益率报2.684%，较周二尾盘升4.7个基点，但低于周一触及的2.755%的23个月高位。

自美联储6月货币政策会议以及上周五美国公布强劲的6月就业报告后，公债收益率已经攀升，周一创下23个月高位后出现空头回补和低吸买盘，收益率有所回落。

公债收益率攀升带动抵押贷款利率跳涨，一些分析师担心这会影响楼市复苏。

美国抵押贷款银行协会(MBA)周三表示，30年期抵押贷款利率上周均值为4.68%，为两年最高，较之前一周升了10个基点。

借款成本不断上升令购房和再融资贷款需求降低。MBA的抵押贷款活动指数上周降至3月中来最低，其再融资指数触及两年最低。

美联储周三买入36.9亿美元2019年4月至2020年6月到期的美国公债。(完)

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