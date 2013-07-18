《美债周四展望》公债收益率下降，贝南克缓解缩减购债规模忧虑

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文但内容略有调整)

* 指标公债收率跌至两周最低

* 贝南克称削减购债规模的计划并未确定

* 美国6月房屋开工下降

* 美联储褐皮书显示美国经济温和至适度增长

路透纽约7月17日 - 美国公债收益率周三触及两周最低，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克表示，联储缩减购债规模的计划没有确定的时间表。

尽管坚守了上月最初宣布的将在2014年年中以前停止购债的时间表，但贝南克在在国会作证时强调，该计划具有弹性。

“我们的资产购买行动取决于经济和金融市场的发展状况，绝非按预先设定路径进行，”贝南克在美国众议院金融服务委员会作证时表示。

贝南克5月暗示美联储可能在今年稍后缩减购债规模后，公债收益率飙升至23个月高位。

投资者先前预计美联储每月850亿美元的购债计划将至少持续到2014年，对贝南克的说法倍感意外。公债市场在第二季录得两年半来最大季度跌幅。

尽管贝南克有关经济状况的最新讲话显得更加谨慎，但不足以打压美联储将从今年9月开始缩减购债规模的预期。

“我认为不存在任何将使美联储改变计划的信息。贝南克的讲话基调略偏温和，但基本情况并未改变，”Columbia Management的资产组合经理Gene Tannuzzo表示，“最可能的情况是，美联储将从9月开始缩减购债规模。”

但交易商称，贝南克的讲话促使部分市场人士认为，美联储将从明年开始缩减购债规模，并在第三轮量化宽松(QE3)政策结束数月，甚至数年后，美联储才会升息。

“他主要是想强调美联储的政策走向取决于数据，数据的好坏决定美联储缩减QE规模的时机和步幅，”John Hancock Asset Management的高级固定收益交易员Michael Lorizio表示。

近期的数据暗示，美国经济成长在第二季减速，尽管楼市、汽车销售和就业市场进一步改善。近期接受路透调查的分析师预计，第二季美国经济成长环比年率放缓至1.6%，低于第一季的1.8%。

近期抵押贷款利率跳升至两年高位，引发部分人士担忧楼市复苏可能受阻。周三公布的数据显示，美国6月房屋开工率下降9.9%，触及去年8月底以来最低。但开工率下降主要是因多户型住宅建设出现两位数跌幅，分析师称，这类住宅的数据每月波动都比较大。

**经济温和至适度增长**

美联储周三公布的褐皮书显示，6月至7月初美国经济温和至适度增长。

“这与美联储近期进行的评估结果一致。经济较今年稍早改善，”Newedge USA LLC的市场策略部董事Robbert Van Batenburg表示。

但成长的步伐仍然迟滞，导致很多投资者预计，美联储不可能以将使公债收益率从当前水平大幅攀升的步伐放慢购债进程，美联储甚至还可能保持目前的购债进度。

“经济成长不够强劲，不足以促使美联储在今年稍后缩减刺激规模，”Columbia的Tannuzzo表示。

指标10年期公债价格 尾盘上扬12/32，收益率报2.489%，为7月3日以来最低，日内回落4.3个基点。根据路透数据，上周10年期公债收益率攀升至2011年8月以来最高2.755%。

中期公债表现最佳，五年期公债收益率 跌6.1个基点，报1.311%。

抵押贷款支持证券(MBS)也有不俗的表现。以房利美担保贷款支持的30年期票息为3.5%的MBS价格 上扬12/32，收益率报3.166%，较周二尾盘跌9.3个基点。

**将在较长时间内保持低利率**

为安抚市场，贝南克还强调称，美联储将在较长时间内保持利率在低位，不会出售资产负债表上的公债，并会将到期债券回笼的资金重新用于购买公债。

美联储认为，即便停止购债，其持有的公债通过压低公债收益率也对经济有刺激作用。