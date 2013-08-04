《美债一周展望》聚焦FED购债举措动向，经济形势明朗前料限区间波动

标题新闻：摩根大通分析师预计美联储在明年初开始缩减资产负债表，持续至2024年初
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(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容未有调整)
* 公债收益率下滑，因美国就业成长逊于预期
* 交易商对美联储要到2015年初才升息的押注增加
* 美国财政部下周将发售720亿美元三年期、10年期和30年期公债
路透纽约8月2日 - 美国公债收益率(殖利率)周五从两年高位回落，因此前美国公布的7月就业增长逊于预期，令美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时可能缩减购债的不确定性增加。
美国7月非农就业岗位增加16.2万个，少于分析师预估。
多数分析师和交易商原先一直预计美联储将在9月开始缩减购债，因经济复苏动能增强。周五的数据令上述预期被推后。
“鉴于就业市场数据最多只能算平平，市场再度聚焦缩减购债时机的问题，”法国兴业银行(Societe Generale)美国公债交易部门董事总经理Rick Klingman表示。
指标10年期公债 收益率跌至2.61%，从数据公布前的近两年高位2.75%回落。
短期美国利率期货的交易商也增加了对美联储将要等到2015年才会开始升息的押注。由于交易商认为美联储推迟升息的几率增加，同美联储政策利率目标相关的合约价格上涨。
此次就业数据令人失望可能令投资人对下个月就业报告出炉前的数据的研读更为仔细。8月就业报告将是美联储9月会议前最后一份就业报告。
“目前到美联储9月会议前出炉的数据将非常重要，因目前对9月是否会开始缩减购债的预期大致为一半一半，”Eaton Vance Investment Managers全球收入部门联席董事Eric Stein表示。
下周新债供应令周五的价格升势受限。
美国财政部下周将发售720亿美元三年期、10年期和30年期长债。
不过原本预计就业数据强劲的交易商的空头回补为周五的买盘助力。
许多交易商原本预计7月非农就业岗位增加20-25万，他们建立了空仓，等着强劲的就业数据推高收益率。
美联储周度交易商仓位数据显示，截至7月24日有约1.4万张合约作空六年至七年到期公债，有约6,700张合约作空七年至十年到期公债。
在周五的走势后，预计美国公债在新的数据令经济状况更为明确前将保持在近期交投区间内。
Raymond James固定收益部门主管兼高级执行董事Kevin Giddis表示，市场仍将聚焦缩减购债的讨论，债市将在目前水准附近“盘整”。“在看到真枪实弹的行动前，投资人不会轻举妄动。”
另外，芝加哥商业交易所(CME) 表示，在就业报告发布前，其暂停了部分美国公债期货交易五秒。
在就业报告发布前的一分钟内有约17.3万张10年期公债合约成交，在暂停交易前的几秒钟有多笔大的交易。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)
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