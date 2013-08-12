《美债周二展望》公债价格在淡静交投中下滑，市场观望零售销售数据

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容未有调整)

* 零售销售数据将为美国经济提供最新线索

* 美联储买入14.96亿美元2036-2043年到期公债

* 美国7月预算赤字976亿美元，略高于预估

路透纽约8月12日 - 美国公债价格周一在淡静交投中下滑，在周二美国公布零售销售数据前，公债收益率陷于窄幅区间内交投。

交易商一直在寻找经济复苏不断增强的迹象，多数交易商预计，如果数据显示经济动能增强，美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在9月开始缩减每月850亿美元的购债规模。

“由于投资人预计美联储减少购债，股市和债市都在下滑。”BMO Capital Markets固定收益策略师Justin Hoogendoorn表示。

短期而言，市场将关注周二的美国零售销售报告，以寻找消费者支出增加的迹象。美国经济三分之二靠消费者支出。

路透访查的分析师预计7月零售销售增加0.3%，6月为增加0.4%。

不过，在美联储9月17-18日货币政策会议前，未来几周内最重要的经济数据将是9月6日的8月就业数据，这是唯一可能影响美联储政策走向的数据。

周一，美国公债收益率持于7月初来形成的交投区间中段。

指标10年期公债 跌7/32，收益率报2.605%，较上周五尾盘升2.5个基点。10年期公债收益率已从7月8日触及的两年高位2.755%回落，但高于7月17日所创的2.46%近期交投区间底部。

在日本公布第二季经济成长率为0.6%，逊于预期后，美国公债一度上涨，之后由升转跌。交易商也在为美联储几乎每日都进行的购债作准备。

美联储周一购入14.96亿美元2036-2043年到期公债。

根据Tradeweb的交易系统，周一美国公债市场成交量为30日均值的七成。

**供应减少**

债市投资人也在关注美国公债发债进一步减少的情况，因美国政府税收增加，发债需求降低。

美国财政部周一公布，7月财赤为976亿美元，略高于分析师预估，去年同期为700亿美元。2013财政年度迄今财赤总计6,070亿美元，低于上年同期。

根据瑞银，美国财政部在4月和7月减少在外流通国库券1,390亿美元，为自1995年来第二大规模的变动。瑞银称，如果趋势持续，美国可能继续减少国库券供应，并可能还将减少两年期和三年期附息公债供应。

在美国财政部减少供应的同时对高质债券的需求不断增加，引发投资人担心如果需求令国库券收益率降至负值，并在附买回市场造成流动性问题，短期利率市场可能受扰。

瑞银预计，如果美国财政部保持约1.25万亿美元在外流通国库券的存量，市场将保持稳定。这会给予财政部继续缩减的空间，7月底时存量规模达到1.55万亿美元。(完)

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