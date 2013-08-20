《美债周二展望》公债收益率触及两年高位，关注美联储会议记录

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容未有调整)

* 公债收益率上升，因担忧美联储9月将削减购债规模

* 投资人卖出公债和抵押贷款对冲活动，增加公债压力

* 美联储买入15.9亿美元2036-2043年到期公债

路透纽约8月19日 - 美国较长期公债收益率周一上升至两年高位，公债价格延续上周录得两个月来最大单周跌幅的頽势，因投资人担忧如果美国联邦储备理事会(美联储/FED)下月缩减购债规模，将对公债市场造成影响。

指标10年期公债收益率从5月初的1.60%上升超过一个百分点，当时美联储主席贝南克称美联储可能缩减购债计划，使许多投资人意外。

经济数据不断改善使对美联储下月将削减购债的预期升温，令10年期美债收益率升至近2.90%。原来押注公债收益率将下跌的投资人也不得不卖出这些头寸，令公债市场的弱势加重。

“许多投资组合正结清头寸。我们越发接近美联储缩减购债，显然人们希望躲避，”BMO Capital Markets美国公债交易部主管Scott Graham说。

对银行实施更严格的资本要求也可能降低政府公债需求。Graham说，成交量较低，因交易商放暑假，以及抵押贷款服务公司的对冲活动也拉高公债收益率。

七年期公债 收益率周一升至最高2.29%，此为2011年7月来最高水平。该收益率从一周前的大约2%和5月初的1.05%攀升。

指标10年期公债 收益率高见2.90%，也为2011年7月来的最高。一周前该收益率约报2.60%，5月初为1.60%。

30年期公债 收益率跳涨至2011年8月来最高的3.91%。该收益率从一周前的3.60%和5月初的大约2.80%上涨。

在鲜有经济数据公布的情况下，投资人下一焦点是周三出炉的美联储7月会议记录，他们将评估美联储削减每月850亿美元刺激计划的步伐和时机的任何迹象。

CRT Capital Group LLC公债资深策略师Ian Lyngen说，美联储会议记录将是“在美联储可能公布削减刺激计划前能够从中获得美联储政策倾向线索的不多的机会之一。”

路透调查上周三显示，大部份分析师预计美联储在9月17-18日会议上缩减购债计划，分析师预估共识是美联储最初削减购债规模为150亿美元。

美联储周一买入15.9亿美元2036年至2043年到期公债，为其购债计划的一部份。周二美联储将买进7.5-10亿美元2024年至2031年到期公债。

在美联储会议记录公布后，怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)的联储年度政策会议将在周四和周五进行。

和以往几年不同，预料今年美联储主席贝南克将不会出席这次会议。投资人正等待谁将出任下一届美联储主席的消息。美联储副主席叶伦和前任财长萨默斯被视为热门人选。

公债市场走势很可能将仍取决于经济数据表现，直到8月非农就业报告于9月6日公布。房屋数据也可能被密切审视，以寻找公债收益率上升对楼市复苏造成拖累的任何迹象。

“如果支撑经济复苏劲道的重要支柱之一的楼市数据不断走软，那么，你将要确认这是一个相当重要的转变。但如果我们捱过这时期，公债收益率上升并没有影响楼市的话，那么随着美联储开始削减购债计划，公债收益率将很可能继续走高，”BMO的Graham说。(完)

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