《美债周三展望》公债收益率走低，焦点转向美联储7月会议记录

《全球汇市》欧美利率前景带动美元反弹，英国正式启动退欧程序后英镑下滑
路透纽约3月29日 - 美元兑一篮子主要货币周三升至于逾一周高位，因欧美利率前景，且投资人认为在美国总统特朗普医保议案搁浅后美元跌势过度。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容略有调整)
* 公债收益率从两年高位回落
* 新兴市场承压，使对美国公债的避险买盘增加
* 近期收益率攀升吸引买家进场
* 美联储购买9.42亿美元2024-2031年到期公债
路透纽约8月20日 - 美国公债价格周二上扬，结束持续一周半的跌势，对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将开始撤走刺激举措的担忧重创新兴市场，增加了对美国公债的买需，且近期公债收益率攀升也吸引部分买家进场。
对美联储可能很快开始放慢购债进度的担忧，推动10年期公债收益率自5月初以来大幅攀升逾1个百分点。
周二，美联储可能撤走刺激举措的影响主要集中在新兴市场，印度卢比跌至纪录低位，印尼股市重挫，土耳其上调指标利率以遏制本国货币的跌势。
“地区货币的跌势已开始对所有风险资产产生负面影响，目前，扶助刺激对美国公债的买盘，”RBS的董事总经理兼美国利率策略师John Briggs表示。
因担忧美联储缩减购债规模可能对市场产生的影响，美国债市投资者已离场，而部分投资者因押错方向而被套牢后被迫卖出，他们押注公债收益率将走低。
部分投资者在近期收益率攀升，10年期公债收益率 周一升至两年高位2.90%后重返市场。周二，10年期公债收益率回落至2.83%。
“市场重回估值极具吸引力的水平，”ING美国投资管理公司全球利率部资产组合经理Jake Lowery表示。
投资者的下一个关注焦点将是周三公布的美联储7月会议记录，他们将仔细研读，从中寻找任何有关联储缩减购债规模的时机和进度的迹象。
一项路透调查显示，上周三多数经济学家预计美联储将在9月17-18日政策会议上开始缩减购债规模，经济学家一致预期，美联储首次削减的规模为150亿美元。
美联储今日购买9.42亿美元2024-2031年到期的公债，作为购债计划的一部分。
交易商还在臆测谁会接替贝南克出任下一任美联储主席，预计美国总统奥巴马将在今年秋季宣布提名。美联储副主席叶轮和美国前财长萨默斯被认为是最有可能的人选。
周三美联储会议记录公布后，美联储本周末将在怀俄明州的杰克逊城举行年度政策大会。与前几年不同，美联储主席贝南克将不会出席会议。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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