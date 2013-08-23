《美债周五展望》五年期公债收益率大涨，因美联储政策前景不明朗

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容未有调整)

* 五年期公债收益率飙升，因缺乏美联储利率指引

* 10年期公债收益率上涨，因预料美联储从9月开始缩减购债

* 财政部续发160亿美元五年期TIPS，需求平平

* 美联储周五将买入27.5-35亿美元2020-2023年到期的公债

路透纽约8月22日 - 美国五年期公债收益率(殖利率)周四上涨至2011年来的最高水平，因周三发布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)7月会议记录未提供联储何时开始将利率从纪录低位上调的线索。

许多投资人买入到期年限为五年或以下的公债，因预期美联储距离将利率从纪录低位上调还很远。

这些投资人原本预期美联储将发布新的基于经济目标的升息指引，但在发现会议记录没有提供任何新信息后，他们卖出公债。

“市场原本寄望会议记录会显示，决策者在会上讨论了前瞻性指引和降低失业率等问题，但事与愿违，”加拿大帝国商业银行(CIBC)美债部主管Tom Tucci说。

“目前你看到较短年期的公债回落，因为一段时间以来，人们将资金投入较短期公债，现在你看到这些头寸被完全出脱，”他补充说。

五年期公债 是周四表现最差的公债券种之一，其收益率跳涨至1.70%，在周三美联储会议记录公布前为约1.55%。

五年期公债和30年期公债 收益率差收窄至220个基点，为7月11日来最窄水平，周三为230个基点。

“市场到了收益率曲线过陡的地步，这些头寸变得脆弱，因此才有今天的表现，”Tucci说。

美联储会议记录显示其正在考虑，当其转变当前廉价资金政策时，利用一个新的工具来帮助回收银行体系的流动性，并维持短期利率在目标水准。美联储决策者在7月30-31日会议上，听取了关于创建一个隔夜逆回购协议，即附卖回的固定利率工具的可能性的简报。

自美联储主席贝南克5月暗示将较多数人预期提前缩减每月850亿美元购债规模后，较长期公债受创。

指标10年期公债 收益率在美联储会议记录公布后上涨，且在隔夜市场一度升至2011年7月来最高2.936%，该收益率从5月初的1.60%攀升。

美联储会议记录公布前的一项调查显示，一级交易商预计美联储在9月开始削减购债规模，最初缩减规模为150亿美元。

美联储周四买入14.96亿美元2036年2月至2043年2月到期的公债。美联储周五将买入27.5-35亿美元2020-2023年到期的公债。

在美联储9月17-18日政策会议前的最重要经济数据将是9月6日出炉的8月就业数据。

该报告是“超级重要。它将是美联储9月会议举行前的最后一个重大数据，”RBC Capital Markets资深美国经济学家Jacob Oubina说，“我认为美联储不需要看到一份优秀的就业报告。就业岗位增幅在20万区域内或附近就足够了。”

周四数据显示最新一周初请失业金人数上升，但仍接近六年低位，传递出8月企业招聘活动的正面信号。

财政部下周将标售总计980亿美元两年期，五年期和七年期新债，可能在短期内加重公债收益率面临的压力。许多市场人士离场观望，不愿冒险在9月美联储政策会议前买入新债，因新买入的公债价格可能走低。

财政部周四续发的160亿美元五年期通膨保值公债(TIPS)获得的需求平平。

五年期TIPS标售得标利率为负0.127%，为2010年4月来最小的为负程度。在公开市场，五年期TIPS收益率上升至负0.123%，为两年半来首见的水平，之后下跌至负0.140%，但较周三尾盘仍上升大约6个基点。(完)

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