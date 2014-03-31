《美债周二展望》长债收益率小幅上升，静待就业数据出炉

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容略有调整)

* 30年期公债收益率小幅上升

* 短债企稳，因叶伦力挺美联储宽松货币政策

* 交易商关注周五公布的非农就业报告

路透纽约3月31日 - 较长期美国公债收益率周一小幅上升，因预期周五就业报告强劲，且在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦力挺联储宽松货币政策后，中期公债站稳。

美国就业报告可能强于预期，令30年期公债出现一些卖盘，价格一度挫跌超过一个大点，之后缩减跌幅。路透调查显示，分析师预期中值为3月非农就业岗位增加19.5万个，高于2月17.5万个的增幅。

“就业数据强劲可能对各种年期公债收益率带来不同的影响，至少是下意识反应，”法国巴黎银行美国利率策略师Bulent Baygun说，他所指的是公债市场可能被抛售。

Baygun说，美国就业数据改善将支持叶伦在3月19日记者会上的讲话，当时叶伦说美联储可能在当前购债计划结束后六个月升息，这将早于市场的预期。

交易商表示，自严寒天气拖累年初经济数据表现后，消费者信心，耐久财订单和一周请领失业金人数等近期出炉的数据表现强劲，直指美国经济持续改善。

30年期公债 最新跌10/32，收益率报3.56%，上周五报3.54%。

指标10年期公债 价格跌2/32，收益率从周五尾盘的2.71%上升至2.72%。

路透数据显示，今年第一季10年期公债收益率下降29个基点，录得2012年第二季以来首季下跌。

指标公债收益率在今年第一季下滑，因资金从新兴市场资产流出和今年初疲弱的美国经济数据引发对公债的避险买盘，且美联储在1月开始缩减购债规模没有引发利率大幅攀升。

五年期公债价格从稍早跌势中反弹，之前叶伦在芝加哥发表讲话力挺美联储宽松货币政策。

美联储主席叶伦周一表示联储采取“非常规”举措提振经济的状况还需持续一段时间，尤其是在就业市场表现仍然挣扎的情况下。这是叶伦就任美联储主席两个月来首次发表公开讲话，她在讲话中力挺美联储的低利率和继续购债的政策，她指出，经济和就业市场仍存在“相当多”的闲置产能和闲置劳动力。

“毫无疑问，叶伦对通胀的立场更加温和，”巴克莱美国公债交易部主管Chris McReynolds说。

五年期公债价格升2/32，收益率报1.72%，周五尾盘报1.74%，稍早触及1月初以来高位后回落。

周一数据显示，美国供应管理协会(ISM)3月芝加哥采购经理人指数(PMI)为55.9，低于2月的59.8，路透预估中值为59.0。

巴克莱的Chris McReynolds表示，数据扶助提振对中期债的需求。

美国股市周一上升，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的讲话缓解了对美联储将早于预期升息的忧虑。标普500指数在3月和今年首季都上涨。 (完)

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