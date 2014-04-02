《美债周四展望》公债收益率攀升，强劲数据支持对非农报告乐观预期

台湾汇市：台币早盘随韩元等亚币走升，法国大选符合预期美元走弱
路透台北4月24日 - 台币兑美元周一走升。交易员称，法国首轮投票结果如预期，国际美元走软，韩元等亚币则走涨，台币顺势跟着开高，且一度升破30.300大关；但随吸引进口商大举进场买汇，使台币升幅缩减。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容略有调整)
* 美国2月民间就业数据被上修
* 2月工厂新订单增长1.6%
* 交易商关注周五公布的非农就业报告
路透纽约4月2日 - 美国公债收益率周三小升，因数据显示美国2月民间就业岗位被上修，工厂订单大幅增长，支持了周五公布的就业数据可能良好的预期。
民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，3月美国民间就业人口增加19.1万人，略低于分析师预估。但2月民间就业人口上修近4万人，至17.8万人。
数据未令投资者失望，推动公债收益率攀升，DRW Trading的市场策略师Lou Brien表示。
美国商务部周三公布的另一项数据显示，美国2月工厂订单较上月增长1.6%，预估为上升1.2%。1月经修正后为下降1.0%，前值为下降0.7%。美国2月耐久财(耐用品)订单确认为增长2.2%。其中制成品新订单跳增1.6%，为9月以来最大增幅。2月新订单以及工厂库存和出货猛增是利好迹象。
交易商密切关注周五将出炉的月度非农就业报告，从中寻找在严寒天气年初拖累经济活动后，美国经济前景改善的迹象，以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时可能开始升息的信号。
接受路透调查的经济学家的预估中值为，3月非农就业岗位增加20万个，高于2月的17.5万个。
美联储主席叶伦周一力挺联储的刺激政策，在3月19日暗示联储可能较预期提前升息后，政策立场转趋温和。
美国亚特兰大联储总裁洛克哈特周三表示，美国经济需要持续保持3%左右的年增幅才能为美国联邦储备理事会(FED/美联储)在明年下半年首次升息提供依据。
指标10年期公债价格 跌13/32，收益率报2.81%，为3月初以来最高，高于周二尾盘的2.76%。30年期公债价格 跌27/32，收益率报3.65%，周二尾盘为3.6%。
中期公债也上扬。五年期公债价格跌9/32，收益率报1.8%，为1月初以来最高，周二尾盘报1.74%。
Payden & Rygel的管理合伙人Jim Sarni表示，公债收益率今日上扬可能表明，在今年收益率回落后，投资者锁定获利.该公司管理着超过800亿美元的资产，其中多数为固定收益资产。
10年期公债收益率首季下跌28个基点，至2.72%，为2012年第二季度以来首季下跌。30年期公债收益率跌幅更大，下跌38个基点，至3.56%。
公债收益率回落逆转了10年期公债收益率在去年5月到去年年底期间劲升138个基点的势头，当时收益率高达3%，因人们担心美联储撤走购债规模可能打压公债价格。
美联储周三购买了22.9亿美元2022年5月到2023年11月到期的公债。
美国股市标普500指数周三再创纪录收盘新高，因民间就业数据暗示美国经济在年初受严寒天气拖累走软后，正逐步累积动能。 (完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (翻译 张荻；审校 徐文焰)
路透台北4月24日 - 台币兑美元周一走升。交易员称，法国首轮投票结果如预期，国际美元走软，韩元等亚币则走涨，台币顺势跟着开高，且一度升破30.300大关；但随吸引进口商大举进场买汇，使台币升幅缩减。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20
路透新加坡4月24日 - 根据费波纳奇回档分析预估，美国原油期货可能在每桶50.04美元阻力位附近结束当前温和反弹态势，然后重返4月21日低点49.20美元。