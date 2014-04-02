《美债周四展望》公债收益率攀升，强劲数据支持对非农报告乐观预期

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容略有调整)

* 美国2月民间就业数据被上修

* 2月工厂新订单增长1.6%

* 交易商关注周五公布的非农就业报告

路透纽约4月2日 - 美国公债收益率周三小升，因数据显示美国2月民间就业岗位被上修，工厂订单大幅增长，支持了周五公布的就业数据可能良好的预期。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，3月美国民间就业人口增加19.1万人，略低于分析师预估。但2月民间就业人口上修近4万人，至17.8万人。

数据未令投资者失望，推动公债收益率攀升，DRW Trading的市场策略师Lou Brien表示。

美国商务部周三公布的另一项数据显示，美国2月工厂订单较上月增长1.6%，预估为上升1.2%。1月经修正后为下降1.0%，前值为下降0.7%。美国2月耐久财(耐用品)订单确认为增长2.2%。其中制成品新订单跳增1.6%，为9月以来最大增幅。2月新订单以及工厂库存和出货猛增是利好迹象。

交易商密切关注周五将出炉的月度非农就业报告，从中寻找在严寒天气年初拖累经济活动后，美国经济前景改善的迹象，以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时可能开始升息的信号。

接受路透调查的经济学家的预估中值为，3月非农就业岗位增加20万个，高于2月的17.5万个。

美联储主席叶伦周一力挺联储的刺激政策，在3月19日暗示联储可能较预期提前升息后，政策立场转趋温和。

美国亚特兰大联储总裁洛克哈特周三表示，美国经济需要持续保持3%左右的年增幅才能为美国联邦储备理事会(FED/美联储)在明年下半年首次升息提供依据。

指标10年期公债价格 跌13/32，收益率报2.81%，为3月初以来最高，高于周二尾盘的2.76%。30年期公债价格 跌27/32，收益率报3.65%，周二尾盘为3.6%。

中期公债也上扬。五年期公债价格跌9/32，收益率报1.8%，为1月初以来最高，周二尾盘报1.74%。

Payden & Rygel的管理合伙人Jim Sarni表示，公债收益率今日上扬可能表明，在今年收益率回落后，投资者锁定获利.该公司管理着超过800亿美元的资产，其中多数为固定收益资产。

10年期公债收益率首季下跌28个基点，至2.72%，为2012年第二季度以来首季下跌。30年期公债收益率跌幅更大，下跌38个基点，至3.56%。

公债收益率回落逆转了10年期公债收益率在去年5月到去年年底期间劲升138个基点的势头，当时收益率高达3%，因人们担心美联储撤走购债规模可能打压公债价格。

美联储周三购买了22.9亿美元2022年5月到2023年11月到期的公债。

美国股市标普500指数周三再创纪录收盘新高，因民间就业数据暗示美国经济在年初受严寒天气拖累走软后，正逐步累积动能。 (完)

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