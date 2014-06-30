《美债周二展望》公债价格上涨，上半年攀升

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容未有变动)

* 月底买盘带动公债价格上涨

* 交易商在季末和非农就业报告前不愿意卖出

* 楼市数据和芝加哥PMI数据对公债影响不大

路透纽约6月30日 - 美国公债价格周一小幅上涨，受助于月底买盘，以及在季末和周四公布非农就业报告前投资者不愿意卖出公债，令公债价格在今年上半年可望收涨。

分析师表示，公债价格第二季上升令许多人意外，交易商不愿意作空公债。

“人们普遍在结账，在市场不太活跃，他们等待新一季开始后再进行新的交易，”野村证券利率策略师Jeffrey Young说。

从本季截至上周五，指标巴克莱美国综合债券指数录得1.9%的升幅，而巴克莱美国公债指数同期上涨1.3%。

今年上半年，巴克莱美国综合债券指数上升3.82%，长债的升幅最大，领升该指数，指标公债收益率下跌约0.50个百分点。在20年或更长年期的公债在上半年的回报率为12.67%，有望录得四年来最强的上半年表现。

投资级别的长期公司债回报率为10.45%。根据巴克莱提供的数据，市政债券的回报率为5.97%，在总回报排行榜中位列第三。

全美不动产协会(NAR)周一公布，美国5月成屋待完成销售指数较上月增长6.1%，至103.9，为去年9月来最高。

该数据对公债价格无甚影响。

Calvert Investments投资组合经理Matthew Duch说，该数据可能不会使许多分析师改变其对美国经济增长疲弱的预期。

交易商没有对6月芝加哥采购经理人指数作反应。供应管理协会(ISM)6月芝加哥采购经理人指数(PMI)降至62.6，5月为65.5。接受路透调查的分析师预估为63.0。

美国周四将公布6月非农就业岗位，路透调查显示，分析师预计非农就业岗位将增加21.2万个，低于5月的增长21.7万个。

指标10年期公债 价格上涨3/32，收益率报2.52%，周五尾盘报2.53%。美国30年期公债 价格上升9/32，收益率从周五尾盘的3.36%下降至3.347%。

美联储买入10.3亿美元2039年8月至2043年8月到期的公债，这对公债价格影响不大。(完)

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