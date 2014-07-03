《美债周四展望》公债收益率上涨，因ADP就业数据预示非农就业报告将强劲

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容未有变动)
* 美国ADP民间就业报告优于预期
* 美国工厂订单数据逊于预期
* 叶伦预计将维持对通胀温和的立场
* 交易商静待美国非农就业报告
路透纽约7月2日 - 美国公债收益率周三上涨，此前美国公布的民间就业数据强于预期，提升了对周四美国非农就业报告将更强劲的预期。
民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国6月民间就业人数增加28.1万人，高于分析师预期，且是2012年11月以来最高增幅。
“这是一个无懈可击的好数据--毫无瑕疵，”Credit Agricole Corporate and Investment Bank利率策略部门全球主管David Keeble表示，他的公司在ADP报告公布后将美国6月非农就业岗位增幅预估由22万上调至25万。
根据路透调查，分析师预计美国6月非农就业岗位增幅为21.2万，略低于5月的21.7万增幅。
尽管之后公布的数据显示美国5月工厂订单减少，但避险公债价格仍下跌。美国商务部公布，美国5月工厂订单较上月下降0.5%，预估为回落0.3%。
民间就业岗位增长加速，“相比工厂订单略逊于预期的情况而言要重要得多，”Prudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp表示。
分析师表示，美联储主席叶伦的讲话对美国公债价格没有明显影响。叶伦在国际货币基金组织(IMF)举办的活动上表示，货币政策作为应对金融稳定风险的工具“有相当的局限性”。
“叶伦的讲话主要是学术性的－没有什么真正的新内容，”法国农业信贷银行的Keeble表示。
指标10年期公债 价格跌16/32，收益率报2.62%，周二尾盘报2.57%，今日盘中该收益率一度触及2.63%的逾一周最高。
美国30年期公债 价格下挫1-5/32，收益率从周二尾盘的3.40%升至3.46%，盘中升至3.47%的约两周最高。
中短期公债收益率也上涨，七年期公债 跌11/32，收益率由2.17%升至2.22%，盘中升至近两周高位2.23%。
美股周三变动不大，强劲的ADP就业报告不足以在非农就业报告公布前带动买盘。标普500指数 微幅收高0.07%。 (完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (翻译 张荻； 审校 龚芳)
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