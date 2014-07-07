《美债周二展望》 公债收益率下滑，本周新债标售料吸引外资买需

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容未有变动)

* 交易商焦点放在6月就业报告中的一些疲弱细节

* 一些分析师对美联储的升息预期提前

* 美国本周将标售总计610亿美元附息公债

路透纽约7月7日 - 美国长债收益率(殖利率)周一下降，受买盘支撑，因市场认为近期美国就业增长速度不足以促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)较预期提早升息。

尽管上周四美国公布6月非农就业岗位增长28.8万个，失业率降至六年低位6.1%，但一些交易商认为，就业市场的强劲表现尚不足以促使美联储主席叶伦和其他决策者提早收紧政策。交易商认为，美国就业参与率处于历史低位，以及新资增长缓慢，将很可能限制消费者支出。消费者支出占美国经济产出的三分之二。

“就业数据还不足以促使叶伦改变美联储收紧政策的步伐，”Guggenheim Partners公债交易部董事总经理Jason Rogan说。

分析师说，目前的就业市场状况，加之通胀相对温和，应使美联储决策者将近零利率保持至至少明年下半年。

6月就业报告公布后，指标公债收益率在周四早盘跳升至两个月高位，但之后缩减涨幅，尾盘仅小幅上升，因市场对美联储是否会提早升息存疑。

摩根大通和高盛分析师将美联储升息的预期提前。摩根大通分析师将美联储升息预期从明年第四季提前至明年第三季，高盛分析师将升息预期从2016年第一季提前至明年第四季。

美债市场周五因美国独立日假期休市。

在公开市场，10年期公债 收益率报2.617%，较周四下跌3个基点，当日一度升至2.692%高位。

30年期公债 收益率下跌4个基点，报3.440%。

海外需求浮现，扶助拉低长债收益率，而短期收益率徘徊在周四收位附近，两年期公债收益率接近0.516%的九个月高位。

分析师表示，预期外国投资者对较高收益美债的需求将引发对本周总计610亿美元新债的买需：财政部周二将标售270亿美元三年期公债，周三和周四将分别标售210亿美元10年期公债和130亿美元30年期公债。

“这将限制公债收益率的升幅，”R.W. Pressprich & Co公债和机构债交易部主管Larry Milstein说。

尽管目前仍不确定美联储将何时升息，但市场广泛预期美联储在年底前将结束购债。周一，美联储买入27.74亿美元2022-2024年到期的公债。(完)

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