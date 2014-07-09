《美债周四展望》公债价格上涨，因美联储暗示不急于升息

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容未有变动)
* 美联储会议记录并未改变明年下半年升息的预期
* 美联储披露可能使用新政策工具的细节
* 美联储暗示在10月结束购债
* 美国财政部续发10年期公债，得标利率为13个月最低
路透纽约7月9日 - 美国公债价格周三上涨，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)在6月货币政策会议记录中承认美国经济近期增强，但暗示不太可能在明年下半年前升息。
公债市场在震荡交投中连升第三日，今日进行的210亿美元10年期公债标售需求疲弱。随后财政部将发售130亿美元30年期公债，为本周610亿美元公债标售划上句号。
“我们需要美联储改变货币政策前景论调，以便升息。”Franklin Templeton固定收益政策委员会联席主席Michael Materasso表示。
美联储6月17-18日的会议记录显示，联邦公开市场委员会(FOMC)进一步讨论了利用隔夜回购协议和超额准备金利率为目标利率设定上下限。
会议记录显示，如果某些经济状况保持正面，联邦公开市场委员会(FOMC)可能在10月会议后结束购债计划。许多委员希望在首次升息或之后就结束投资组合再投资。
对企业业绩、海外经济数据疲弱以及加沙和以色列军事冲突加重的担忧支撑对美国公债的需求。
对欧洲央行可能追加刺激措施扶助表现艰困的经济的预期也带动对美债的需求。
“欧洲央行的行动对美国公债有大的影响。”Eaton Vance Management全球收益集团联席董事Eric Stein表示。
指标10年期公债 升3/32，收益率尾盘报2.5539%，较周二尾盘回落1个基点，盘中在宽幅为6个基点的区间内交投。
30年期公债 升7/32，收益率下跌1个基点，报3.369%，盘中在3.358%至3.397%之间反复。
较短期公债中，三年期公债 收益率攀升至1%之上，为2011年5月来首见，之后回落至该关口下方，尾盘报0.9783%。
在美联储公布会议记录前，美国财政部续发10年期公债，得标利率为去年6月来最低的2.597%。
此次10年期公债标售整体需求低于该年期公债标售均值，直接投标得标率为1月来最低。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (翻译 张荻； 审校 王兴亚)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 一下跌1-3/4美分，收报每蒲式耳4.19-1/4美元，因美国作物天气状况改 善，和全球供应增加。 在周一晚些时候美国农业部发布周度作物生长报告前，路透调查的分 析师预计，政府报告美国冬小麦作物优良率为55%，高于前周的54%。分析 师预区间为52-56%。 美国农业部报告，上周出口检验美国小麦61.2536万吨，高于40-60万 吨的分析四和预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为139,663口。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收涨， 交易商称，因空头回补和美元下跌。 交投最活跃的7月大豆合约在隔夜交易时段在20日移动均线得到支撑 ，此间市场守住该水准。7月大豆 收高11美分，报每蒲式耳9.71-3/4 美元。 美国农业部报告，上周出口检验美国大豆63.4877万吨，高于40-60万 吨的市场预估区间。 CBOT-7月豆油合约 收跌0.23美分，报每磅31.93美分。 CBOT-7月豆粕 收涨7美元，报每吨320.6美元。 在周一稍晚美国农业部周度作物生长报告公布前，接受路透访查的分 析师预计，美国大豆种植率为2%，上年同期为3%，这是美国农业部首份大 豆种植报告。 今日CBOT大豆预估成交量为239,301口，豆粕为135,902口，豆油为1 56,752口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)