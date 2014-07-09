《美债周四展望》公债价格上涨，因美联储暗示不急于升息

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容未有变动)

* 美联储会议记录并未改变明年下半年升息的预期

* 美联储披露可能使用新政策工具的细节

* 美联储暗示在10月结束购债

* 美国财政部续发10年期公债，得标利率为13个月最低

路透纽约7月9日 - 美国公债价格周三上涨，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)在6月货币政策会议记录中承认美国经济近期增强，但暗示不太可能在明年下半年前升息。

公债市场在震荡交投中连升第三日，今日进行的210亿美元10年期公债标售需求疲弱。随后财政部将发售130亿美元30年期公债，为本周610亿美元公债标售划上句号。

“我们需要美联储改变货币政策前景论调，以便升息。”Franklin Templeton固定收益政策委员会联席主席Michael Materasso表示。

美联储6月17-18日的会议记录显示，联邦公开市场委员会(FOMC)进一步讨论了利用隔夜回购协议和超额准备金利率为目标利率设定上下限。

会议记录显示，如果某些经济状况保持正面，联邦公开市场委员会(FOMC)可能在10月会议后结束购债计划。许多委员希望在首次升息或之后就结束投资组合再投资。

对企业业绩、海外经济数据疲弱以及加沙和以色列军事冲突加重的担忧支撑对美国公债的需求。

对欧洲央行可能追加刺激措施扶助表现艰困的经济的预期也带动对美债的需求。

“欧洲央行的行动对美国公债有大的影响。”Eaton Vance Management全球收益集团联席董事Eric Stein表示。

指标10年期公债 升3/32，收益率尾盘报2.5539%，较周二尾盘回落1个基点，盘中在宽幅为6个基点的区间内交投。

30年期公债 升7/32，收益率下跌1个基点，报3.369%，盘中在3.358%至3.397%之间反复。

较短期公债中，三年期公债 收益率攀升至1%之上，为2011年5月来首见，之后回落至该关口下方，尾盘报0.9783%。

在美联储公布会议记录前，美国财政部续发10年期公债，得标利率为去年6月来最低的2.597%。

此次10年期公债标售整体需求低于该年期公债标售均值，直接投标得标率为1月来最低。(完)

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