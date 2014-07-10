《美债周五展望》公债价格大多上涨，受葡萄牙银行业忧虑带动

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容未有变动)

* 对葡萄牙大银行的担忧刺激避险买盘

* 指标公债收益率跌至五周低点

* 股市缩减稍早跌幅，限制了公债的升势

* 美国标售130亿美元30年期公债需求相对疲弱

路透纽约7月10日 - 美国公债价格周四大多上涨，指标公债收益率降至五周低点，因投资人担心涉及葡萄牙最大上市银行的问题可能重燃该地区金融业忧虑，匆忙在低风险公债市场中避险。

在周三美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布6月17-18日货币政策会议记录后，债市小涨。会议记录显示联储不太可能在明年下半年前升息。

全球股市下挫也支撑了对美国公债的需求，不过随着股市缩减稍早跌幅，也令公债升势受限。

海外经济数据疲弱，以及加沙和以色列军事冲突加剧亦有助本周对美国公债的买盘。

交易商表示，公债价格跳升可能限制了对今日美国财政部续发的130亿美元30年期公债的需求，本周共计610亿美元公债供应结束。

“目前有许多理由可以在美国公债市场放心。”John Hancock Asset Management美国公债交易部门主管Mike Lorizio表示。

指标10年期公债 升1/32，收益率尾盘报2.539%，较周三尾盘回落0.6个基点。30年期公债 跌6/32，收益率升1个基点，报3.372%。

稍早，有关葡萄牙最大银行必利胜银行 最大股东Espirito Santo International 财务出现问题的消息发布后，美国10年期和30年期公债收益率分别降至五周低点2.494%和3.323%。

美国股市主要股指持跌，但从稍早低点反弹。标普500指数 收低0.41%，盘中一度下挫1%。泛欧绩优股指数收挫1%，日股日经225指数跌0.6%。

“午后对债市的避险交易出现一些逆转，”TCW债市交易员Brian Smith表示。

稍早，法国和意大利公布的经济数据令人失望，对欧元区整体经济的担忧加重，引发对欧洲央行将采取激进措施的押注。

由于担心海外经济疲弱以及中东紧张局势，交易商没有理会有关美国经济更加鼓舞人心的迹象。

美国劳工部报告，截至7月5日当周，初请失业金人口减少1.1万人，经季节性调整后为30.4万人，触及2007-09年衰退前以来的最低水平，显示就业市场状况不断改善。 (完)

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