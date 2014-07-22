《美债周三展望》公债收益率下滑，因通胀数据暗示联储或不急于升息

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容未有变动)

* 美国6月消费者物价指数(CPI)升0.3%，公债价格上涨

* 地缘政治仍是影响市场的重大因素

路透纽约7月22日 - 美国公债收益率周二下滑，因美国公布的通胀数据温和，暗示美国联邦储备理事会(FED/美联储)较预期提前升息的压力减轻。

午后在美国联邦航空管理局(FAA)建议美国的航空公司不要飞往以色列特拉维夫后，中东紧张局势也刺激了一些避险买盘，提振公债价格。以色列对加沙地带的军事进攻已经造成超过600人丧生。

不过今日受中东和乌克兰局势影响的美国公债市场，今日主要焦点还是在美国的消费者物价指数(CPI)。

备受关注的美国核心CPI低于联储2%的目标，令公债收益率难以上涨。

“核心通胀数据低于预期，这消除了美联储将急于升息的担忧。”法国巴黎银行利率策略师Aaron Kohli表示。

纽约尾盘，指标10年期公债 升1/32，收益率报2.469%，30年期长债 升6/32，收益率降至3.254%。周一30年期公债收益率一度跌至去年6月来最低。

地缘政治忧虑仍是影响美国公债市场的重大因素。

周二以色列仍在打击加沙地带的目标，称不会很快停火，而欧盟外长威胁俄罗斯将就乌克兰问题追加更严厉制裁。不过法国总统暗示，仍将向俄罗斯交付战舰，尽管此举备受争议。

“地缘政治忧虑是投资人不敢作空美国公债的一个原因。这肯定是一个越来越严重的因素。”法国巴黎银行的Kohli称。

根据CRT Capital，美国公债早盘成交放量，现金成交量一度达到10日均值的149%，之后降至仅108%。

五年期公债交投最为活跃，占市场成交总量的32%，10年期公债占26%。(完)

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