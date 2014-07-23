《美债周四展望》公债价格下滑，但短期前景仍受地缘政治风险支撑

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 没有重大美国经济数据公布，市场聚焦地缘政治紧张局势

* 全球紧张局势料限制收益率升势

路透纽约7月23日 - 美国长期公债价格周三小幅收低，交投清淡，但短期前景仍正面，中东和乌克兰的紧张局势仍持续发酵，将继续带动避险需求。

继周二美国公布温和的通胀数据后，今日盘中多数时间，美国公债买盘稳定，收益率受控。对一些策略师而言，温和的通胀数据显示美联储将不急于升息。

纽约联储买入27.74亿美元2022年8月至2024年5月到期的美国公债，也有助限制收益率上涨。

但由于今日美国没有重大数据出炉，市场焦点全都放在中东及乌克兰的持续冲突上。

“我们预计地缘政治风险将继续令公债收益率承压，”U.S. Bank Wealth Management固定收益研究部门主管Jennifer Vail表示。

她指出，该行将美国10年期公债收益率年底预估下调至3.2%，较最初预估调降了20个基点，因地缘政治事件不断。

乌克兰紧张局势升温，周三亲俄叛军击落两架乌克兰战机，而击落这些战机的导弹可能是从俄罗斯发射的。

另外在中东，加沙地带周三发生激烈战斗。美国航空管理局延长禁止美国航班飞往特拉维夫的禁令。

午后，指标美国10年期公债 价格变动不大，收益率报2.465%，30年期公债 跌4/32，收益率升至3.259%。周一，30年期公债收益率降至去年6月来最低。

许多策略师对周二温和的通胀数据深以为然，认为数据可能预示美联储将维持低利率更长时间。

但U.S. Bank Wealth Management的Vail不同意这种观点，称美国经济已经不在处于一个通胀趋缓的环境中。

“目前通胀稳步改善。是否会很快超过美联储的目标？那倒未必。”Vail表示，“但我认为通胀不再是改变利率政策的首要影响因素。”

麦格理利率和外汇策略师Thierry Albert Wizman也认同Vail的观点。

他表示，美国核心通胀年率实际上是在上升的趋势中，去年第四季均值为1.6%，今年首季为1.8%，第二季为2.6%。(完)

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