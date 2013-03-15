美国债市：美国公债上涨，因消费者信心受挫

更新版1-中国经济：雄安新区要合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产--副总理
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
* 美国3月消费者信心初值跌至2011年12月来最低
* 美联储料不会很快终止购债
* 最新一周资金流出债券市场--Lipper数据
路透纽约3月15日 - 美国公债价格周五上涨，因股市下跌及美国3月消费者信心意外下降，擦亮了避险美债的魅力。
分析师称，在本周660亿美元新债标售完成后，投资人也把握公债收益率在近一年高位的机会。
周五公债价格攀升，此前汤森路透/密西根大学的调查显示，美国3月消费者信心指数初值为2011年12月以来最低。
“公债标售结束，公债收益率仍在大约一年高位，对一些投资人来说是具吸引力的水平，且消费者信心数据支撑市场，”The Williams Capital Group固定收益销售及交易部主管David Coard说。
指标10年期公债 周五升11/32，收益率从周四尾盘的2.04%跌至2.00%。收益率仍距离上周五美国公布强劲就业数据后触及2.09%的11个月高位不远。
市场预期美联储短期内将继续购买资产，以提振经济。这对美国公债有支撑作用。
美联储在下周二和周三将进行下一次政策会议。
尽管近期就业市场和零售销售数据有改善，令投资人对经济成长乐观情绪增强，但一些投资人表示，这些还不足以令美联储官员缩减购债计划。
“对通胀温和的美联储委员绝对是要等到就业市场有更大改善，才会打算收紧最新一轮量化宽松政策，”RBC Capital Markets美国利率策略师Michael Cloherty说。
美联储周三结束为期两天会议后将公布政策声明，之后主席贝南克将出席记席会。
“不会有任何重大变化，”Pioneer Government Income Fund投资组合经理Richard Schlanger说，“美联储购债计划仍会保持目前的力度。”
Schlanger表示，预料美联储将承认楼市，汽车销售及就业增长得到改善。
“但美联储希望改善持续，”Schlanger说
美联储周五要求持有大量指标公债的金融机构提供他们头寸的信息，这是逾一年以来首见，此前一周市场有异常活动。财政部要求，在3月11日交易日收盘时持有至少20亿美元票息2%于2013年2月到期公债的实体提交“大仓位报告”。
交易商表示财政部寻找信息，因忧虑公债市场受到干扰，本周稍早大量交易未能完成，或交易不成功。财政部官员表示，周一市场有大约800亿美元的交易未能完成，根据存托及结算公司数据，这较过去一年均值多五倍。
公债收益率是利率指标，而且公债是金融市场中许多未偿还贷款的抵押品。
隔夜回购利率通常为大约20个基点，周一跌至负区域，因缺乏2023年2月到期的10年期美债。短缺原因不明。
据交易商称，这短缺对短期融资市场造成一些干扰。
“10年期公债在异常窄幅的回购利率已一段时间，”Stone & McCarthy Research Associates固定收益分析师John Canavan说，“它今早略为缓和，但财政部尝试理解市场活动背后的情况。”
Canavan称，财政部需要维持市场良好运行，所以周五的行动，既可使财政部得到事件的信息，也可能驱使持有这些公债的人释出一些公债。
透过记录大仓位报告，可密切监察公债市场的活动及阻止操纵。
财政部最初在2月13日标售240亿美元2%票息的10年期公债，本周进行第二次标售，发售210亿美元同年期公债。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-31/32 ( 持平 ) 0.266
五年期公债 99-19/32 (+10/32) 0.836
10年期公债 100-02/32 (+12/32) 1.994
30年期公债 98-07/32 (+14/32) 3.218(完)
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
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路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别