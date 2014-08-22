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市场报道 | 2014年 8月 23日 星期六 04:15 BJT

美国股市：道琼工业指数收低0.22%，Nasdaq指数上涨0.14%

路透纽约8月22日 - 美国股市周五大多收低，因乌克兰－俄罗斯局势再度趋紧，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦的讲话未能给投资人提供有关升息的更多线索。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 下滑38.27点，或0.22%，至17,001.22点。标准普尔500指数 收低3.96点，或0.2%，至1,988.40点，Nasdaq指数 收高6.45点，或0.14%，至4,538.55点。

本周道指升2%，标普500指数升1.7%，Nasdaq指数升1.6%。道指和标普500指数本周升幅为4单月来最大，三大指数都是连升第三周。(完)
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