美国债市：公债价格上涨，因非农就业数据疲于预期

* 3月非农就业岗位增长12.6万个

* 指标收益率触及近两个月低位

* 就业数据公布后股指期货下滑

* 美元兑欧元下跌

路透纽约4月3日 - 周五美国公债价格上涨，股指期货下跌，因美国3月就业数据疲于预期，在近期一系列经济指标疲软后，给美国经济增长再添疑云。

劳工部公布数据显示，3月美国非农就业岗位仅增长12.6万个，为逾一年最低增幅。该数据远低于路透调查预期的增长24.5万个。

最近的数据暗示第一季美国经济黯淡收尾，打压投资者人气。债市大幅上涨，推动指标10年期公债收益率(殖利率)跌至近两个月最低水平，因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)9月前升息的预期降温。

周五交投清淡，因接下来将迎来复活节假日。多数海外市场和美国股市闭市，因此清淡交投影响了美债和美股期货的反应。

“3月新增岗位远低于预期，提醒人们美国经济复苏尚未稳达到‘逃逸速度’，”Allianz Se首席经济顾问Mohamed El-Erian称。

“经济结构性增长动力尚不够强劲，无法彻底克服短期不利天气及来自海外的阻力。”

该数据打压美元下跌。由于欧洲经济数据强于预期，美元近期的颓势可能还要继续下去。

数据降低市场对9月升息的预期。华尔街多数一级交易商预计该月份美联储可能升息，但强势美元、油价下跌、以及海外经济疲软可能意味着美联储再挺一段时间。

“市场多少有些押注非农就业报告不错，但预期落空，”资产管理公司MatlinPatterson的首席风险官和市场策略师Ashwin Bulchandani称。

指标10年期公债收益率触及近两个月低位1.8%，三年期和两年期公债收益率则分别触及两个月低位0.77%和0.47%。

美国30年期公债 价格涨逾1点，但日内收益率低点2.445%仍然高于周四触及的近两个月低位2.441%。美国债市周五提前闭市。

美国10年期公债 价格最新上涨18/32，收益率报1.84%，周四尾盘报1.9%。三年期公债 价格最新上涨6/32，收益率报0.78%，周四尾盘报0.86%。本周美债收益率全线下跌。

美国股市周五休市，股指期货因非农就业数据下跌，美国标普500电子迷你期货 初步收跌19.75点，或1%，至2039.75点，暗示美股周一开低。

美元在清淡交投中下挫，非农就业报告公布后欧元兑美元应声上涨1%。欧元兑美元 在EBS交易平台触及1.10270美元，为3月26日以来最高。

“我现在并没有惊慌失措。这只是第一季的数字。我想美联储也没有。我们现在还没有正常情况下的数据。东北部大部分地区冬季遭遇恶劣天气，要在未来几个月才能看清楚经济状况，”Brown Brothers Harriman外汇策略师Win Thin称。(完)

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