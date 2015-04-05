美国债市：公债价格上涨，因非农就业数据疲于预期

标题新闻：惠誉确认阿布扎比长期本外币发行人违约评等(IDR)为“AA”，评等展望为稳定
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* 3月非农就业岗位增长12.6万个
* 指标收益率触及近两个月低位
* 就业数据公布后股指期货下滑
* 美元兑欧元下跌
路透纽约4月3日 - 周五美国公债价格上涨，股指期货下跌，因美国3月就业数据疲于预期，在近期一系列经济指标疲软后，给美国经济增长再添疑云。
劳工部公布数据显示，3月美国非农就业岗位仅增长12.6万个，为逾一年最低增幅。该数据远低于路透调查预期的增长24.5万个。
最近的数据暗示第一季美国经济黯淡收尾，打压投资者人气。债市大幅上涨，推动指标10年期公债收益率(殖利率)跌至近两个月最低水平，因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)9月前升息的预期降温。
周五交投清淡，因接下来将迎来复活节假日。多数海外市场和美国股市闭市，因此清淡交投影响了美债和美股期货的反应。
“3月新增岗位远低于预期，提醒人们美国经济复苏尚未稳达到‘逃逸速度’，”Allianz Se首席经济顾问Mohamed El-Erian称。
“经济结构性增长动力尚不够强劲，无法彻底克服短期不利天气及来自海外的阻力。”
该数据打压美元下跌。由于欧洲经济数据强于预期，美元近期的颓势可能还要继续下去。
数据降低市场对9月升息的预期。华尔街多数一级交易商预计该月份美联储可能升息，但强势美元、油价下跌、以及海外经济疲软可能意味着美联储再挺一段时间。
“市场多少有些押注非农就业报告不错，但预期落空，”资产管理公司MatlinPatterson的首席风险官和市场策略师Ashwin Bulchandani称。
指标10年期公债收益率触及近两个月低位1.8%，三年期和两年期公债收益率则分别触及两个月低位0.77%和0.47%。
美国30年期公债 价格涨逾1点，但日内收益率低点2.445%仍然高于周四触及的近两个月低位2.441%。美国债市周五提前闭市。
美国10年期公债 价格最新上涨18/32，收益率报1.84%，周四尾盘报1.9%。三年期公债 价格最新上涨6/32，收益率报0.78%，周四尾盘报0.86%。本周美债收益率全线下跌。
美国股市周五休市，股指期货因非农就业数据下跌，美国标普500电子迷你期货 初步收跌19.75点，或1%，至2039.75点，暗示美股周一开低。
美元在清淡交投中下挫，非农就业报告公布后欧元兑美元应声上涨1%。欧元兑美元 在EBS交易平台触及1.10270美元，为3月26日以来最高。
“我现在并没有惊慌失措。这只是第一季的数字。我想美联储也没有。我们现在还没有正常情况下的数据。东北部大部分地区冬季遭遇恶劣天气，要在未来几个月才能看清楚经济状况，”Brown Brothers Harriman外汇策略师Win Thin称。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王丽鑫；审校 李春喜)
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路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
“意大利的该听证会很重要，因为这可能启动改变选举法的程序，而这是要求提前选举的必要条件之一，”ING资深评级策略师Martin van Vliet称。