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市场报道 | 2014年 10月 31日 星期五 08:03 BJT

美国金融：网络故障影响纽约证交所报价及交易数据，持续近半小时

路透纽约10月30日 - 纽约证券交易所(NYSE)周四受到网络硬件故障影响，导致股价和报价信息受到影响，故障持续近半小时。

纽约证交所称，1707-1734GMT期间股票和期权价格及报价信息受到影响。位于美国新泽西州莫瓦的主数据中心换成芝加哥备用数据中心后，问题得到解决。

故障在现货和期权市场造成一些交易困难，期权交易量明显下滑。交易商称，他们看到某些股票的价格出现“交叉”，这是买卖价位倒置才会出现的情况，导致订单不能匹配。

纽约证交所向市场参与者发出提醒通知，全国市场系统(National Market System)证券信息处理设施故障导致一个“关键问题”。该信息处理设施提供股票报价以及最新卖出价格数据。

尽管出现故障，但纽约证交所挂牌的证券交易并没有中断。(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)
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