美国金融：网络故障影响纽约证交所报价及交易数据，持续近半小时

台湾股市：盘中微涨，受美股涨势及外资买盘提振
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
路透纽约10月30日 - 纽约证券交易所(NYSE)周四受到网络硬件故障影响，导致股价和报价信息受到影响，故障持续近半小时。
纽约证交所称，1707-1734GMT期间股票和期权价格及报价信息受到影响。位于美国新泽西州莫瓦的主数据中心换成芝加哥备用数据中心后，问题得到解决。
故障在现货和期权市场造成一些交易困难，期权交易量明显下滑。交易商称，他们看到某些股票的价格出现“交叉”，这是买卖价位倒置才会出现的情况，导致订单不能匹配。
纽约证交所向市场参与者发出提醒通知，全国市场系统(National Market System)证券信息处理设施故障导致一个“关键问题”。该信息处理设施提供股票报价以及最新卖出价格数据。
尽管出现故障，但纽约证交所挂牌的证券交易并没有中断。(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/27 7 2.45% 700 2017/4/27 14 2.60% 200
路透4月26日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT 时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时 公司代码 业绩季度及公司名称 间 2017/4/26 10:00 ANTM.N Q1 2017 Anthem Inc 2017/4/26 10:30 IR.N Q1 2017 Ingersoll-Rand PLC 2017/4/26 10:45 AVY.N Q1 2017 Avery Dennison Corp 2017/4/26 11:30 FLIR.OQ Q1 2017 FLIR Systems Inc 2017/4/26 12:00 NSC.N Q1 2017 诺福克南