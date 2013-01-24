美国股市:开盘走低,因苹果业绩不及预期

路透纽约1月24日 - 美国股市周四开盘走低,苹果 周三盘后公布的业绩不及预期拖累该股盘初暴跌逾10%,并重压科技股.

作为美国市值最高的公司,以及标普500指数和NASDAQ指数的权重股,苹果股价走低对大盘整体走势会产生很大的影响.苹果早盘急跌10.5%,报459.84美元.

道琼工业指数 盘初小涨21.73点,或0.16%,至13,801.06点,标准普尔500指数 跌2.16点,或0.14%,至1,492.65点,Nasdaq指数 挫24.98点,或0.79%,至3,128.69点.(完)