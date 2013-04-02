美国股市：道琼工业指数收高0.61%，Nasdaq指数上扬0.48%

路透纽约4月2日 - 美国股市周二收涨，但脱离日高，部分医疗保险商的支付额提高，提振保险类股。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高89.16点，或0.61%，至14,662.01点；标准普尔500指数 收高8.08点，或0.52%，至1,570.25点；Nasdaq指数 上扬15.69点，或0.48%，至3,254.86点。(完)