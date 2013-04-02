美国股市：道琼工业指数收高0.61%，Nasdaq指数上扬0.48%

欧洲已公布经济指标--2017/4/10
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透纽约4月2日 - 美国股市周二收涨，但脱离日高，部分医疗保险商的支付额提高，提振保险类股。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高89.16点，或0.61%，至14,662.01点；标准普尔500指数 收高8.08点，或0.52%，至1,570.25点；Nasdaq指数 上扬15.69点，或0.48%，至3,254.86点。(完)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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