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市场报道 | 2013年 4月 10日 星期三 04:14 BJT

美国股市: 道琼工业指数收高0.41%，Nasdaq指数上扬0.48%

路透纽约4月9日 - 美国股市周二上扬，道指刷新纪录收盘高位，受助于周期性股上扬，以及企业业绩期开局不错。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高59.98点，或0.41%，至14,673.46点；标准普尔500指数 收高5.54点，或0.35%，至1,568.61点.Nasdaq指数 上扬15.61点，或0.48%，至3,237.86点。(完)

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