美国股市: 道琼工业指数收高0.42%，Nasdaq指数收涨0.09%

投行观点：若梅朗雄和勒庞进入第二轮对决，将作空法国公债--野村
路透伦敦4月11日 - 日本投行野村周二称，如果法国极左翼总统候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)和极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)进入下月的总统大选第二轮决胜投票，该行将“完全作空”法国公债。
路透纽约4月11日 - 美国股市周四连升第四日，道指及标普500指数升至纪录高位，因就业市场数据正面及令人鼓舞的零售前景缓和近期对经济成长的担忧。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高62.90点，或0.42%，至14,865.14点；标准普尔500指数 收高5.64点，或0.36%，至1,593.37点.Nasdaq指数 涨2.90点，或0.09%，至3,300.16点。(完)
路透伦敦4月11日 - 日本投行野村周二称，如果法国极左翼总统候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)和极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)进入下月的总统大选第二轮决胜投票，该行将“完全作空”法国公债。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/12 英国 标售票息2.5%的2065年到期公债 4/12 美国 发售30年期公债 4/12 德国 标售10年期联邦债券 4/12 意大利 标售中长期公债 4/13 日本 标售30年期公债 4/13 日本 标售三个月期贴现国库券 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 汪红英；审校 王丽鑫)
路透上海4月12日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/12 0930 居民消费价格指数(CPI) 3月 工业生产者价格指数(PPI) 3月 4/13 -- 海关统计月度初步汇总数据 3月 4/17 1000 国民经济运行情况新闻发布会 一季度 4/18 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 一季度 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 3月 4/20 --