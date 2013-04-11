美国股市: 道琼工业指数收高0.42%，Nasdaq指数收涨0.09%

路透纽约4月11日 - 美国股市周四连升第四日，道指及标普500指数升至纪录高位，因就业市场数据正面及令人鼓舞的零售前景缓和近期对经济成长的担忧。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高62.90点，或0.42%，至14,865.14点；标准普尔500指数 收高5.64点，或0.36%，至1,593.37点.Nasdaq指数 涨2.90点，或0.09%，至3,300.16点。(完)